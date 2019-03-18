IVECO’dan ADES’e 10 adet Stralis Çekici Teslimatı

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18 Mart 2019, 14:58

IVECO yetkili satıcısı Üstün İş 10 adet Stralis çekiciyi ADES’e teslim etti

















AKILLI RAPOR

IVECO Stralis’ler ile beraber yeni nesil satış sonrası hizmetler de sunuyor. Bunlardan en önemlisi Stralis Hi Way ve XP versiyonlarında 5 yıl boyunca ücretsiz sunulan TCO Akıllı Rapor. Kullanıcıya, filo sahibine mail yolu ile her hafta ya da tercih edilen sıklık ile gönderilen bu rapor aracın sürülüş tarzı, yakıt tüketimi konusunda geri bildirim veriyor. Filo yöneticisi filosundaki şoförlerin sürüş eğitim ihtiyacını da bu raporların sonuçlarına göre belirleyebiliyor.





TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ ŞAMPİYONU

Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.

Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.





12 İLERİ HI-TRONIX OTOMATİK VİTES

Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor.





ARKA SÜSPANSİYON YENİDEN TASARLANDI

Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.





ADES Uluslararası Nakliye Ticaret Rusya’ya soğuk zincir taşımacalık yapmakta olup daha önce satın almış olduğu 13 adet Stralis çekicilerden yakıt tüketimi, satış sonrası hizmetler konularında memnun olduğu için yine tercihini IVECO’dan yana kullanmış son alım ile filosundaki araç sayısını 65 adete çıkarmıştır.Firmanın Hatay, Reylanlı’daki garajında yapılan teslim törenindefirma sahibi Abdo Mercimek’e bir plaket takdim etti.Törende bir konuşma yapande ADES ile gerçekleşen işbirliğinden memnuniyetlerini dile getirdi. Teslimat töreninde ayrıcavehazır bulundular.Teslimat öncesi şoför kadrosuna araçların yeni donanımları, adaptif crouse control, eco roll, eco mod, yardımcı fren sistemleri hakkında eğitim verildi.