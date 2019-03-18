REAX Transport’un yeni araçları LNG’li

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18 Mart 2019, 14:49

Kuzeydoğu Almanya'daki en başarılı nakliye şirketlerinden biri olan REAX Transport GmbH, yeni ve çevre dostu LNG tahrik teknolojisine sahip 20 Volvo Kamyon aldı.

Volvo Kamyon Kuzey Bölge Müdürü Jens Bode ve Rostock'daki Volvo Kamyon Satış Danışmanı Marko Studier, ilk yedi Volvo FH LNG kamyonunu REAX Transport GmbH Genel Müdürü René ve Alexander Bielesch'e törenle teslim ettiler.





Kuruluşundan bu yana REAX Transport Volvo Kamyon müşterisi ve her üç yılda bir filosunu yeniliyor. Bu kez LNG’li kamyon almaya karar veren şirketin genel müdürü René Bielesch, "Bizim için hem ekonomik hem de çevresel faktörler yeni araç yatırımımızda rol oynadı. Kamyonların yalnızca CO 2 salınımı değil aynı zamanda 100 kilometrede tükettiği yakıt miktarı da daha düşük. Ayrıca yeni kamyonlarımız 2020'nin sonuna kadar kamyon geçiş ücretinden muaf tutulacaklar” dedi. Almanya'da şu anda Berlin, Hamburg ve Ulm’de LNG ikmal istasyonu bulunuyor. Bunlara yakın gelecekte Rostock, Bremen ve Osnabrück de dahil olmak üzere hem Kuzey Almanya hem de Almanya genelinde yeni LNG istasyonları eklenecek.













Volvo’nın LNG’li kamyonlarının güç kaynağı kanıtlanmış dizel motor teknolojisine dayanıyor ve aynı performansı sunuyor, ancak CO₂ emisyonu yüzde 20 daha az. Bio-LNG ile ise yüzde yüz emisyonsuz bir sürüş elde ediliyor.







Volvo Trucks araçları teslim ettiği gün bir de eğitim çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere yakıt ikmali yapılırken dikkat etmeleri gereken konular ve koruyucu ekipmanları nasıl kullanacakları gösterildi.Volvo LNG motoru, tahrik için yüzde 90 ila 95 LNG ile yüzde 5 ila 10 dizel kullanıyor. Eksi 140 derece santigrat dereceye kadar soğutulmuş doğal gaz ile tankın büyüklüğüne bağlı olarak 1000 kilometreye kadar bir menzile ulaşılıyor.