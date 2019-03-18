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DAF ailesi Hollanda'da buluştu

18 Mart 2019, 13:22

DAF Trucks Turkey, DAF Türkiye bayi ve bayi adayları ile Hollanda’da düzenlenen Uluslararası Bayi Toplantısı’nda bir araya geldi!

Etkinliğe ülkemizden DAF bayi ve bayi adayları konuk oldu. Otomotiv ve ulaşım sektörlerindeki son trendleri görme imkanı sunan toplantıda, 2019 yılında Türkiye piyasasına Excellence ve Universal Edition olarak sunulacak yeni XF araçları hakkında detaylar görüşüldü.