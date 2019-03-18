Brisa Kooperatif Turnesi Başladı: 7 bölge, 7 bin km yol

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18 Mart 2019, 13:12

Brisa, 33 gün sürecek kooperatif turnesinde yaklaşık 7 bin kilometre yol yapılacak.

Müşterileriyle kurduğu bağı güçlendirmek için daha önce de kamyon şoförleriyle birçok kez bir araya gelen Brisa, S.S. Tüm Motorlu” Taşıyıcılar Merkez Birliği ile iş birliği içinde başlattığı turne kapsamında kooperatif üyesi kamyon şoförlerinin yanında olacak. Ayrıca şoförler, etkinliğe özel olarak Bridgestone ve Lassa marka lastikleri ilave %5 indirimli olarak satın alabilecek.











Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, bölgesel segmentte çalışan şoförleriyle bir araya gelmek üzere kooperatif turnesini başlattı. Sahada olma vizyonunun bir parçası olarak başlatılan turne kapsamında Brisa, 12 Nisan tarihine kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde 24 şehirde, 33 kooperatifi ziyaret edecek.İş ortakları ve müşterilerine özel etkinlik ve kampanyalarla ulaştıklarına değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Brisa olarak, kişiselleştirilmiş metotlar ve etkinliklerle müşterilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiriyoruz. Liderliğimizin arkasında sahadaki özverili çalışmalar ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağ yatıyor. Bu yıl da yine sahadayız ve bu çalışmalarımızın bir parçası olarak kooperatif turnesine başladık. 7 bölgede, yaklaşık 7 bin kilometre yol kat edeceğiz. 30 yıldır olduğu gibi şoförlerin en zorlu yol koşullarında yanlarındayız ve en sağlam yol arkadaşıyız.” dedi.Turne kapsamında, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Nevşehir, Konya, Erzincan, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Antalya, Manisa’nın da aralarında bulunduğu 24 şehir ziyaret edilecek. Turne 12 Nisan’da Bolu’da sona erecek.