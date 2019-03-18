Hankook rakipleri ile ilk lastik testini tamamladı

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18 Mart 2019, 12:44

Hankook'un yeni amiral gemisi lastiği 53 marka ile birlikte katıldığı lastik testini podyumda tamamladı

Binek araçlar ve SUV’lar için ultra yüksek performanslı lastik olan yeni Hankook Ventus S1 evo 3, kilometre perfromansı dahil tüm performans kriterlerinde 53 markanın 225/45R17 ebatındaki ultra yüksek performanslı yaz lastiklerinin test edildiği Almanya’nın önde gelen otomotiv dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen ilk bağımsız testte olağanüstü sonuçlar ederek, podyuma çıktı.





Tüm Hankook lastiklerinde olduğu gibi premium lastik üreticisinin en son modeli için de güvenlik, geliştirme mühendisleri için ön plandaydı ve özellikle ıslak zeminde yol tutuş ve direksiyon hakimiyeti alanlarında daha fazla gelişmelere özellikle önem verildi. Bu sayede yeni Ventus S1 evo 3, güvenlik açısından ciddi önem taşıyan ıslak zeminde frenleme testinde diğer lastiklerin önüne geçti. Bunun yanı sıra Auto Bild test sürücüleri, lastiğin hassas direksiyon tepkimesi özelliğinin ve kuru zemin performansının da iyi olduğunun altını çizmiştir. Yeni Hankook Ventus S1 evo 3’ün, ilk etapta 17 ila 22 inç arasında 72 farklı ebatta kullanıcılara sunulması planlanmaktadır.













Neu-Isenburg/Almanya, 18 Mart 2019 – Hankook’un başarılı ultra yüksek performanslı lastiklerinin devamı olan Hankook Ventus S1 evo 3, serinin bir önceki modeli gibi hem kuru hem de ıslak zeminlerde oldukça güvenli ve sportif, fakat aynı zamanda konforlu sürüş deneyimi sunmaktadır. 1994 yılında kullanıcılara sunulan ilk "Ventus" serisinin en yeni üyesi Ventus S1 evo 3, güvenlik öncelikli kriterleri göz ardı etmeksizin, özellikle çevre ve kaynakları koruma alanına odaklanmaktadır.Avrupa’nın en büyük otomobil kullanıcıları dergisi Auto Bild, 2019 baskısı için 225/45R17 ebatını BMW 1 Serisinde en büyük markaların da dahil olduğu 53 yaz ürününü kapsayan, dünyanın önde gelen lastik testinde değerlendirdi. Auto Bild editörleri, test edilen tüm kriterlerde iyi ve çok iyi puanlar alan Hankook Ventus S1 evo 3’ün tamamen kusursuz ve hatasız şekilde dengeli ve yüksek performans sunan lastiğin, kuru zeminlerde iyi bir geri bildirim ile hassas bir direksiyon hakimiyeti ve en iyi mükemmel ıslak zeminde frenleme özelliği sunduğuna tanıklık ettiler.Hankook Lastikleri Avrupa Başkanı Han-Jun Kim yeni Ventus S1 evo 3 ile ilgili olarak “Lastiklerimiz kendilerini yüksek performanslı spor otomobil segmenti dahil olmak üzere dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasında birinci sınıf orijinal ekipman kendine bir yer edinmiştir. Yeni amiral gemisi lastiğimiz ile bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.” diyor ve ekliyor: “Üretim aşamasında kullandığımız çok sayıda teknolojik uygulamanın, dünyanın önde gelen bağımsız testlerinden birinde performanslarını kanıtladıkları için çok mutluyum. Yeni Ventus S1 evo 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte müşterilerimizle birlikte başarıya ulaşacağından eminim.”.Ventus S1 evo 3’te sürekli yapılan araştırmalar sonuycu elde edilen yeni nesil inovatif malzemeler kullanılmıştır. Hankook’un bileşen uzmanları, lastik sırtı kauçuk karışımında yüksek performanslı doğal reçineler kullanarak, ıslak ve kuru zeminlerde Ventus S1 evo 3'ün sürüş özelliklerini optimize etmiştir. Bu sayede lastik, yüksek hızlarda ve farklı sıcaklıklarda da üstün yol tutuş performansı sunmaktadır. Lastik sırtında bileşeninde polimer ve dolgu malzemelerinin daha iyi dağılımı için yüksek kavramalı tam silika karışımı ve özel karışım teknolojisi kullanılmıştır. Bu sayede ıslak zeminde frenleme performansı üst düzeye çıkarılırken, yuvarlanma direnci de azaltılmıştır.Lastiğin yanak bölgesinde kullanılan için yeni bir bileşen türü de yuvarlanma direncini klasik modellere göre %2,5 azaltmaktadır. Aramid kompozit malzemeden yapılan yeni sıfır derecelik bir kat, geleneksel naylon tabanlı karkaslara kıyasla, 300 km/s ve daha yüksek hızlarda yuvarlanma uzunluğunda istenmeyen uzamayı azaltır. Bu sayede Ventus S1 evo 3, daha düşük ısı üretimi sayesinde önemli ölçüde daha iyi sürüş dengesi ve daha uzun bir kullanım ömrü sunar.Kullanılan aramid kat, aynı zamanda viraj alman performansını %5’in beşin üzerinde iyileştirmektedir. Kanallarda kullanılan “hiper slantlar”, virajlarda zemin temas alanını genişleterek, üst düzey viraj alma performansı sunar. Asimetrik lastik sırtının sağlam ve geniş dış diş blokları, virajlarda boyunca hassas ve sabit bir yol tutuş performansı sağlanması için ek bağlantı çubukları ile takviye edilmiştir.Lastik sırtının dış tarafında kullanılan özel diş bloğu tasarımı kendine özgü çizgisiyle, Ventus S1 evo 3 tasarımının ayırt edici özelliklerindendir. Birbirine kenetli kanallar, 4 ana kanallı tasarım ile birlikte kuru zeminlerde herhangi bir performans kaybına yol açmadan, ıslak zeminde suda kızaklamanın önüne geçerek, yol tutuş performansını da büyük ölçüde arttırır.Hanover,Almanya’daki Avrupa Geliştirme Merkezinin Başkanı, Mühendis Klaus Krane yeni lastik ile ilgili olarak: “Ventus S1 evo 3 için mühendislerimiz, Hankook'un neredeyse her alanda – piyasada bugüne kadarki en başarılı lastik sırtı olarak – öncüllerini geçmeyi hedefledi. Çalışmaların sonucu olarak, sürüş hissini gerçek bir deneyim haline getirecek şekilde tutuş ve sürüş özellikleri optimize edilmiş bir ultra yüksek performanslı lastik elde edildi.” diyor ve ekliyor: “Otomotiv endüstrisinin ilerleyen dönemlerde talep etmesi beklenen gerçek sürüş emisyonu gereksinimleri ise Ventus S1 evo 3'ün geliştirme sürecine dahil edilmiştir.”.Ventus S1 evo 3’ün geliştirilme sürecinde Hankook ana Ar-Ge merkezi Technodome ile birlikte global araştırma ağının bir parçası olan Hanover’da bulunan Avrupa geliştirme merkezi de aktif rol oynadı. Üretim öncelikle, şirketin yüksek teknolojili üretim tesisi olan Rácalmás, Macaristan'da başlayacak. Ventus S1 evo 3, iki katmanlı karkası ile SUV'lar için uyarlanmış bir versiyonda da piyasaya sunulmak üzere hazır olacak. Çok sayıda versiyon, hali hazırda bir çok Alman otomobil üreticisinin orijinal ekipman lastiği olarak seçilmiş durumda. İlk etapta seri, 205 ila 315 mm arasında değişen lastik sırtı genişlikleri ile birlikte, 50 ila 25 serisinde 17 ila 22 inç arasında değişen 72'den fazla ebatı içerecektir.