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İnci Battery WIN Eurasia’da

İnci Battery WIN Eurasia’da

Tarih 18 Mart 2019, 11:49

Endüstri devlerinin bir araya geldiği CeMAT Eurasia bu yıl, 14 – 17 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti

Yurtiçi traksiyoner akü pazarının lider ismi İnci Battery fuarda, traksiyoner akülerini ve endüstriyel müşteri çözümlerini sektör oyuncularına tanıttı.

WIN Eurasia fuarı çatısı altında toplanan ve eş zamanlı gerçekleşecek 6 fuardan biri olan CeMAT Eurasia Fuarı’nda lojistik, intralojistik ve lojistik bilişim teknolojilerinin devleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18’inci kez bir araya geldi. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın endüstriyel akü markası İnci Battery; lojistik, intralojistik ve lojistik bilişimi teknolojilerinin yenilikçi bir anlayışla tek çatı altında toplandığı fuarda her yıl olduğu gibi yine yerini aldı. İnci Battery fuarda, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ile OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro Shibata’nın katılımıyla yenilikçi ürün ve hizmetlerini sektörün profesyonellerine tanıttı.

Coğrafi konumumuz avantaj

Teknolojiye ve inovasyona yaptıkları yatırımlarla sürekli gelişimi sağlamak için çalıştıklarını belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “2015 yılında Japonya’nın lider akü üreticisi GS Yuasa ile yaptığımız ortaklıktan sonra 100 yıllık Japon teknolojisi uzmanlığı ve deneyiminden de destek alarak, endüstriyel fabrikamızda yüksek teknoloji ve kaliteye sahip traksiyoner akülerin üretimini sürdürüyoruz. Bu akülerin gelecek versiyonlarıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Coğrafi konumumuzun sağladığı avantaj ve sunmuş olduğumuz kaliteli ürün ve hizmet garantisiyle Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İtalya başta olmak üzere Avrupa’da birçok ülkede önemli bir satış ağına ulaştık” dedi.

Elbirlik “İnci GS Yuasa, kaliteli ürün üretmenin yanında iş ortağı olarak gördükleri müşterilerine üstün servis hizmeti sağlayabilmek için servis ağını genişletmiştir. Türkiye’nin her noktasına satış sonrası destek vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktadır. Müşterilerin aldığı hizmetten duydukları memnuniyetin en büyük göstergesi yıllardır değişmeyen endüstriyel akü sektöründeki yurtiçi pazar liderliğimizdir. Bizlere duyulan güvenin karşılığını verebilmek için her gün daha çok çalışmaktayız” diye konuştu

Yeni yatırımlar yolda
OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro Shibata “Dış piyasada her yıl müşterilerimiz arasına yenilerini ekliyoruz. Avrupa Pazarında İnci Battery markasına artan talebi karşılayabilmek için bu yıl da yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi arttıracak çalışmaları yapmaya başladık. Hedefimiz en kısa zamanda üretim hacmimizi katlayarak yükseltmektir. Geçtiğimiz yıldan beri DIN Standartlarında ürettiğimiz traksiyoner akülerimizi BS (British) standardına da uygun olarak üretmekteyiz. Geleceğin teknolojisini üretmek için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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