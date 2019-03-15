Bruno Blin'den yıl değerlendirmesi

Anasayfa » Güncel

15 Mart 2019, 19:05

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, tüm Avrupa’da online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile 2018 yılı değerlendirmelerinde bulundu.

Avrupa’da kaydadeğer büyüme

Afrika'daki yükseliş ile Avrupa dışındaki pazarlarda satışlar arttı

İkinci el Renault Trucks kamyon ve çekicilerde yüzde 23 oranında artış

Satış sonrası: Yedek parça satışları, yüzde 5 oranında arttı

Renault Trucks gelecek için hazırlanıyor

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, tüm Avrupa’da online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile 2018 yılı değerlendirmelerinde bulundu.2018 yılında Renault Trucks, art arda dördüncü satış büyümesini kaydetti.BrunoBlin, orta ağırlıktaki hizmet araçları segmentinde yüzde 7.6, hafif ticari araçlar gamında ise yüzde 15 oranında artış kaydettiklerini açıkladı.Bölgesel satış rakamları• Avrupa (Fransa hariç): 26,830 araç(+%13.5)• Fransa: 23,581 araç (+ %10.1)• Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika: 4,457 araç (- %8.8)6 ton ve üzeriaraçlar(%4.2) için hareketliolan Avrupa pazarında; Renault Trucks araçlarının teslimatı, yüzde 7.6 oranında arttı.Böylece Renault Trucks, 0.1 puanlık bir artış ile yüzde 8.5 pazar payına ulaştı.16 ton ve üzeri segmentinde ise Renault Trucks’ın Avrupa’daki pazar payı, yüzde 0,2 puan artış ile yüzde 8,9 oranına yükseldi.6 - 16 ton arası araçlardaki pazar payı, 0,3 puan düşüş gösterdi (%6,2).Öte yandan Renault Trucks, yüzde 28,1 oranındaki pazar payı ile iç pazardaki liderlik konumunu güçlendirdi.Renault Trucks araçlarının Avrupa dışındaki pazarlarda ki 4.457 adet kamyon ve çekici satışı ile yüzde 8.8 oranında bir düşüş yaşandı.Bu düşüşün en önemli nedeni, 2018 yılında Cezayir'de ithalat kotalarının başlaması oldu. Öte yandan Renault Trucks, özellikle 2018 yılında satışların yüzde 25 arttığı Afrika'da güçlü bir varlık gösterdi. Kuzey Afrika'da, Renault Trucks,premium pazar payının yüzde 20'sine (+1 puan) sahip.Ayrıca Renault Trucks, 2018 yılında Türkiye'de (%5,8 pazar payı ile +2,1 puan) ve Orta Doğu'da ( %6,4 pazar payı ile +1,1 puan) iyi bir performans kaydetti.2018 yılında Renault Trucks, ikinci el kamyon ve çekici satışlarında rekor bir artışa imza atarak 8.500 satış adedi ile yüzde 23 oranında bir yükseliş gösterdi. İkinci el kamyon servis teklifleri de, özellikle seçilebilen garantiler nedeniyle %18'lik ve 6 puanlık penetrasyon ile iyi bir performans gösteriyor.İkinci el araçlar, Renault Trucks için stratejik bir alanı temsil ediyor. Bu doğrultuda 2017 yılında Renault Trucks, kullanılan araçlarını yenilemek için Bourg-en-Bresse tesisinde “İkinci El Kamyon Fabrikası” kurmuştu.Fabrikada 2018 yılında müşteri gereksinimlerini karşılamak için,ikinci el 400 adet kamyon yenilendi (2017 yılında 230 araç).İkinci El Kamyon Fabrikası’ndan çıkan araçların toplam ikinci el araç satışlarının yüzde 10'unu temsil etmesi amaçlanıyor.Renault Trucks; T X-Road modelinden sonra, 2018 yılında İkinci El Kamyon Fabrikası'ndan çekicidendamperli kamyona dönüştürülen T P-Road adında başka bir model de sundu.Renault Trucks Satış Sonrası Hizmetlerinde, yedek parça satışlarındayüzde 5 oranında bir ilerleme ve bakım sözleşmelerinin satışlarında da önemli bir artış olduğunu açıkladı.Bakım sözleşmeleri, kontrat altına alınan 32.000 araç ile, 2018 yılında 5 puan artarak %23,6 oranınaulaştı.Bugün 60.000 araç, Renault Trucks bakım sözleşmesi veya uzatılmış garanti hizmetlerinden yararlanıyor.Yetkili bir Renault Trucks servisi tarafından değiştirilen yedek parçalar için garanti süresinin herhangi bir kilometre sınırlaması olmaksızın 2 yıla çıkarılması,Renault Trucks müşterilerine büyük avantaj sağladı.Yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonlarının azaltılması, Renault Trucks içinher zamanen önemli hedeflerden biri oldu. Bu nedenle üretici, CO2 emisyonları konusunda AB tarafından belirlenen sınırlara uyulması için yatırım yapıyor.2018 yılının sonunda Renault Trucks, yakıt tüketimini önceki versiyonlara göre %7 oranına kadar azaltmak için tasarlanan T, D ve D Wide modellerinin 2019 versiyonlarının sunulduğunu duyurmuştu.Renault Trucks ayrıca, Optifuel Lab 3 laboratuvar aracı ile dizel araçların verimliliğini arttırma konusundaki araştırmalarına devam ediyor. 2020 yılına kadar ağır bir araç ünitesi için yakıt tüketiminin %13 oranında azaltılması hedefleniyor.Sonuncu, fakat bir o kadar da önemli bir konu ise hava kalitesinde doğrudan bir gelişme için Renault Trucks, Blainville-sur-Orne fabrikasında üretilen D ve D Wide Z.E elektrikli kamyonların 2019 yılında piyasaya sürülmesi oluyor. Diğer yandan, Renault Trucks bünyesinde elektrikli Renault Master Z.E modeli de halihazırda sunuluyor.