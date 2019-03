Üretici standartlarında onarım merkezlerine bir yenisi daha eklendi

Anasayfa » Güncel

15 Mart 2019, 17:33

Koluman motorlu araçlar icra kurulu üyesi Ali Saltık'a sertifika teslim edildi.



Ali Saltık ; Bir yıldır bu iş için çalıştıklarını belirterek Mercedes-Benz marka araçların boya, kaporta, onarım ihtiyaçları için en iyi ve en uygun hizmeti sunuyoruz, bu yatırım kalitemizin tescili için yapıldı. Artık müşterilerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz dedi.



Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor



Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi unvanı için 6 aylık eğitim ve çalışma süreci

Yetkinlik sahibi servislerde onarılan araçlara “Üretici Standardında Onarım Sertifikası”

Koluman Otomotiv daha önce Ankara Gölbaşı tesislerinde yaptıkları ekipman yatırımı sonrasında İstanbul Şubesi içinde yatırımlarına devam ederek, projenin gerçekleştiği diğer servislerde olduğu gibi, Mercedes-Benz Hoşdere ve Aksaray fabrikasında üretimde kullanılan teknolojileri servislerine kazandırdı.Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin daha da artması ve ekipman optimizasyonu alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili servisler “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” unvanını almaya hak kazanıyor. Eğitim kapsamında, ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde eğitimi sağlanırken; yetkili servislerdeki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası ve Pazarlama Merkezi eğitim bölümlerinde Fabrika’daki üretim bandındaki teknisyenlerler ile aynı eğitimi alarak Mercedes-Benz Kaporta Teknisyenliği eğitiminden geçiyor.Sertifikalı servisler tarafından onarımı gerçekleştirilen araçlara ise “Üretici Standardında Onarım Sertifikası” veriliyor. İlgili sertifika araçların fabrika standartlarında, orijinal parçalar ile Mercedes-Benz Türk “Sertifikalı Kaporta ve Boya Teknisyenleri” tarafından onarıldığını ve fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik performans ve konfor özelliklerine sahip olduğunu temin ediyor. Ayrıca, ilgili yetkili servislerde onarımları gerçekleştirilen araçlar Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi kapsamına dâhil ediliyor.• Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitim sürecini başarı ile tamamlayan yetkili servislerine “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikası vermeye devam ediyor.• Daha önce İstanbul Birollar Otomotiv ile başlayan proje, Ankara’da Mengerler Otomotiv ve Koluman Motorlu Araçlar ile devam etmiş, Akdeniz Bölgesi’nde sertifika almaya hak kazanan ilk yetkili servis Hatay Has Otomotiv’den sonra, Ege Bölgesi’nde de sertifika almaya hak kazanan ilk yetkili servis İzmir Has Otomotiv olmuştu. Şimdi ise Marmara Bölgesi’nden Koluman İstanbul yetkili servisi bu sertifikayı almaya hak kazandı.• Mercedes-Benz böylelikle müşterilerinin kolaylıkla ulaşabileceği hasar onarım merkezleri ile en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor.Koluman Motorlu Araçlar İstanbul şubesi, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan ve Satış Sonrası Hizmetler Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Özgür Taşgın’ın katılımı ile 15 Mart Cuma günü Koluman Otomotiv Samandıra Tesisleri’nde gerçekleşen törenle, kamyon ve otobüs ürün grubunu kapsayan “Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikasını aldı.