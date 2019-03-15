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Alfa Romeo’dan kaçırılmayacak kampanya!
15 Mart 2019, 17:11
Mart ayına özel, sıfır faizli kredi ve fiyat avantajı!
Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta’dakaçırılmayacak bir satış kampanyası sunuyor. Kampanya süresince, rakipsiz fiyat-performans dengesiyle öne çıkan Giulietta'nın dizel otomatik versiyonlarında, 144 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve devam eden ÖTV indirimine ek olarak otomobilin fiyatının"yarısını peşin, yarısını sıfır faizli kredi" ile ödeme imkânı sunuluyor.
Alfa Romeo, sportifve prestijli kompakt sınıf temsilcisi Giulietta içindevreye aldığı satış kampanyası ile dikkat çekiyor.Performansı ve yüksek verimliliğiyle dikkat çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motora ve 6 ileri çift kavramalı TCT şanzımanasahip Giulietta modelleri, Mart ayında otomobil fiyatının yarısını peşin, yarısını sıfır faizli kredi ile ödeme fırsatıyla satışa sunuluyor.
Alfa Romeo Giulietta'da çift bölgeli otomatik klima, 5 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, Alfa Romeo DNA sürüş modu seçici, yan ve perde hava yastıkları, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarve çift pinyonlu gelişmiş direksiyon sistemi gibi sürüş keyfi, güvenlik ve konforu artıran donanımlar standart olarak sunuluyor. 144 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyen dizel otomatikGiulietta modelleri 72 bin 500 TL peşinat ve 72 bin 500 TL için yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.
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