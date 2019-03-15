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Kocaman Petrokimya’nın yenileri

Kocaman Petrokimya’nın yenileri

Tarih 15 Mart 2019, 16:56

Kocaman Petrokimya A.Ş. filosuna yeni kattığı 6 adet Renault Trucks D Wide ile yola tam gaz devam ediyor!

Renault Trucks bu araçları farklı uygulamalar için güçleri 210 ila 430 Bg arasında değişen motorlarla sunuyor. Gelişmiş teknolojili Renault Trucks motorları yakıt tasarrufu ve bakım giderlerinin düşüklüğü ile öne çıkıyor.

Standart olarak robotize şanzımanla sunulan D Wide araçlar, Opti driver ve Opti tronik şanzıman ile donatıldığında mekanik şanzımanlı araçlara göre yüzde 7’ye kadar yakıt tasarrufu sağlanıyor.
Araçların yakıt tasarrufu sağlayan diğer unsurları aerodinamik tasarımı, akıllı teknolojileri ve rasyonel sürücü eğitimleri.

Renault Trucks D Wide, çok sayıdaki elektrik ve mekanik ön donanımı sayesinde farklı üstyapıların kolay ve hızlı biçimde monte edildiği bir araç. Aracın şasi kolları üzerindeki plakalar ve kulaklar sayesinde farklı ekipmanlar kolayca takılıyor.

 

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