Oyak Renault gençlere yol gösterecek

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15 Mart 2019, 13:15

Bursalı öğrenciler Oyak Renault İnovasyon Laboratuvarı’da yeni teknolojiler geliştirecek.

TÜRKİYE’nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, dijital dönüşüm kapsamında üretim süreçlerinde mühendislik öğrencilerinden destek almak ve aynı zamanda onları Oyak Renault teknolojisiyle geliştirmek üzere, “Hack@OR 6 takım üstü değer” adlı yeni bir programı hayata geçirdi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in desteğiyle başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin Oyak Renault teknolojisinden faydalanarak yeni projeler geliştirmesi için yaratıcı bir ortam sağlanacak.Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerinin dâhil olduğu “Hack@OR 6 takım üstü değer” projesiyle,bahar dönemi sonuna kadar her Cuma günü öğrencilerin Innov@ORİnovasyon Laboratuvarı’nda Oyak Renault teknolojisinden yararlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında toplam 35 öğrenciye önce tasarım odaklı düşünme, 4 dakikada etkili sunum, 3D modelleme ve baskı, fiziksel programlama platformu- Ardunya, elektronik prototipleme gibi eğitimler verilecek.Eğitim sonrasında öğrencilerden çeşitli problemler ışığında muhtelif çözüm fikirleri üretmeleri beklenecek. Ortaya çıkarılan fikirler doğrultusunda öğrencilerden fikirlerini uygulamaya geçirerek prototip oluşturmaları istenecek. Proje boyunca ise Oyak Renault İnovasyon Sosyal Kulübü üyeleri mentor olarak öğrencilere destek olurken öğrencilerin oluşturduğu prototipler, Oyak Renault meslek uzmanları ve akademisyenlerden oluşacak bir jüri tarafından değerlendirilecek ve en başarılı proje ödüle layık görülecek.Projenin lansman toplantısında söz alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onların eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemesini amaçlarken dijital dönüşümü destekleyecek proje fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz” dedi.