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BMW’ni bul
15 Mart 2019, 12:54
BMW’nin online satış platformu.Sınırlı sayıdaki otomobilde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor
Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının fırsat otomobillerini online satış platformu “BMW’ni Bul”da çok özel fiyatlarla sunuyor. www.bmwnibul.com’dan erişim sağlanan sitede müşteriler fırsat otomobillerini detaylarıyla inceleyebiliyor, sitede gördükleri son fiyatlarıyla rezerve ederek diledikleri BMW yetkili satıcısından satın alabiliyor. Mart ayında sınırlı sayıdaki BMW X2, BMW 2 Serisi, BMW 3 Serisi ve BMW 4 Serisi fırsat otomobili BMW tutkunlarıyla buluşuyor.
Türkiye’de otomotiv sektöründe bir ilk olarak ön ödeme ile rezervasyon imkanı veren ‘’BMW’ni Bul’’da müşteriler fırsat otomobillerinden ayrı olarak Borusan Otomotiv ve yetkili satıcılarının stoklarında yer alan BMW otomobilleri renk, döşeme, iç kaplama, jant, donanım ve fiyat detayıyla görebiliyor ve arzu ettikleri otomobil için kredi hesaplaması yapabiliyor.
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