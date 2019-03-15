Ekol hisselerini geri aldı

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15 Mart 2019, 12:09

Ekol, Invest AD & SBI holding’ten hisselerini geri aldı.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, 2010 yılından bu yana Invest AD(Abu Dhabi Investment Company) ve Japon SBI Holdings Inc iştiraki Rigond Finance S.A.R.L' de bulunan yüzde 37 oranındaki hissesini geri aldı. Rekabet Kurumu da, Ekol Lojistik hisselerinin Ahmet Musul tarafından devralınması işlemine onay verdi.Rigond Finance’nin kontrolünde olan yüzde 37 oranındaki hissesini Ekol’ün güçlü finansal yapısı sayesinde geri aldıklarını belirten Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul,yasal onay süreçlerinin sona erdiğini belirterek hisse devir ve tescil işlemlerini tamamlayacaklarını ifade etti.Mevcut piyasa koşullarında böylesine bir işlemin gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Musul, “ Eski ortaklarımız Invest AD ve SBI firmalarına 2010 yılından itibaren muazzam bir hızla büyüyen şirketimize destekleri için teşekkür ederiz. Ekol, hisselerinin Rigond Finance’den geri alınmasıyla birlikte şirketimiz tamamen yerli sermayeli bir şirket haline geldi. Bundan sonraki süreçte şirketimiz büyüme hedeflerine kendinden daha emin adımlarla yol alacak. Avrupa’nın açık ara lider lojistik şirketi olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca hisselerin geri alınması ile şirketi şirkete bırakma çalışmalarımızın hızlanmasını da sağlayabileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.