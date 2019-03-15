TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Akset
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Ekol hisselerini geri aldı

Ekol hisselerini geri aldı

Tarih 15 Mart 2019, 12:09

Ekol, Invest AD & SBI holding’ten hisselerini geri aldı.

Ekol Lojistik A.Ş’de yüzde 54,5 hissesi olan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüzde 90’ın üzerinde hisseye sahip oldu.
 
Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, 2010 yılından bu yana Invest AD(Abu Dhabi Investment Company) ve Japon SBI Holdings Inc iştiraki Rigond Finance S.A.R.L' de bulunan yüzde 37 oranındaki hissesini geri aldı. Rekabet Kurumu da, Ekol Lojistik hisselerinin Ahmet Musul tarafından devralınması işlemine onay verdi.



Rigond Finance’nin kontrolünde olan yüzde 37 oranındaki hissesini Ekol’ün güçlü finansal yapısı sayesinde geri aldıklarını belirten Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul,yasal onay süreçlerinin sona erdiğini belirterek hisse  devir ve tescil işlemlerini tamamlayacaklarını  ifade etti.  
Mevcut piyasa koşullarında böylesine bir işlemin gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Musul, “ Eski ortaklarımız Invest AD ve SBI firmalarına 2010 yılından itibaren muazzam bir hızla büyüyen şirketimize destekleri için teşekkür ederiz. Ekol, hisselerinin Rigond Finance’den geri alınmasıyla birlikte şirketimiz tamamen yerli sermayeli bir şirket haline geldi.  Bundan sonraki süreçte şirketimiz büyüme hedeflerine kendinden daha emin adımlarla yol alacak. Avrupa’nın açık ara lider lojistik şirketi olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca hisselerin geri alınması ile şirketi şirkete bırakma çalışmalarımızın hızlanmasını da sağlayabileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Bruno Blin'den yıl değerlendirmesi

 Bruno Blin'den yıl değerlendirmesi Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, tüm Avrupa’da online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen bir basın toplantı...

Üretici standartlarında onarım merkezlerine bir yenisi daha eklendi

 Üretici standartlarında onarım merkezlerine bir yenisi daha eklendi Koluman motorlu araçlar icra kurulu üyesi Ali Saltık'a sertifika teslim edildi.
alcoawheel
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı