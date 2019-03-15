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Güç ürünleri fuarda
15 Mart 2019, 11:49
Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor, yerli üretim ürün gamını Konyalı çiftçilerle buluşturacak.
Türkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor, Antrac ve Honda Güç ürünlerini Türkiye tarım sektörünün en önemli buluşma noktalarından 17. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda çiftçilerle buluşturacak.
Anadolu Motor fuarda Antrac motopomp, benzinli- dizel jeneratör, çapa makinesi gibi ürünlerin yanı sıra 30 yılı aşkın süredir distribütörü olduğu Honda Güç Ürünleri portföyündeki jeneratör, çapa makinesi, çim traktörü, tırpan gibi makineleri de sergileyecek.Geçen yıl ilk kez Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerin beğenisine sunulan 12 BG gücündeki Antrac 510 büyük çapa makinesi, bu yıl yenilenen tasarımı ile Konya Tarım Fuarı’nda sergilenecek. Antrac 510 yerli üretim güçlü dizel motoru ve yerli şanzımanı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fuarda ayrıca yerli şanzımanı ve Honda GX motoruyla yıllardır kalitesini ispatlamış Antrac 200 çapa makinesi da yer alacak.
Türkiye’nin İlk Otomatik Şanzımanlı Çapa Makinesi Antrac Smart da Konya’da
Anadolu Motor’un Konya Tarım Fuarı’nda sergileyeceği bir diğer ürün ise kullanım kolaylığı ile benzersiz bir performans sunan otomatik şanzımanlı Antrac Smart Çapa makinesi olacak. Anadolu Motor’un Ar-Ge departmanı tarafından çiftçilerin beklenti ve ihtiyaçları değerlendirilerek bir buçuk yıllık bir çalışma sonrasında hizmete sunulan Antrac Smart Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşacak.
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