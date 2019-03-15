TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Akset
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Güç ürünleri fuarda

Güç ürünleri fuarda

Tarih 15 Mart 2019, 11:49

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor, yerli üretim ürün gamını Konyalı çiftçilerle buluşturacak.

Türkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor, Antrac ve Honda Güç ürünlerini Türkiye tarım sektörünün en önemli buluşma noktalarından 17. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda çiftçilerle buluşturacak.

Anadolu Motor fuarda Antrac motopomp, benzinli- dizel jeneratör, çapa makinesi gibi ürünlerin yanı sıra 30 yılı aşkın süredir distribütörü olduğu Honda Güç Ürünleri portföyündeki jeneratör, çapa makinesi, çim traktörü, tırpan gibi makineleri de sergileyecek.Geçen yıl ilk kez Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerin beğenisine sunulan 12 BG gücündeki Antrac 510 büyük çapa makinesi, bu yıl yenilenen tasarımı ile Konya Tarım Fuarı’nda sergilenecek. Antrac 510 yerli üretim güçlü dizel motoru ve yerli şanzımanı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fuarda ayrıca yerli şanzımanı ve Honda GX motoruyla yıllardır kalitesini ispatlamış Antrac 200 çapa makinesi da yer alacak.



Türkiye’nin İlk Otomatik Şanzımanlı Çapa Makinesi Antrac Smart da Konya’da

Anadolu Motor’un Konya Tarım Fuarı’nda sergileyeceği bir diğer ürün ise kullanım kolaylığı ile benzersiz bir performans sunan otomatik şanzımanlı Antrac Smart Çapa makinesi olacak. Anadolu Motor’un Ar-Ge departmanı tarafından çiftçilerin beklenti ve ihtiyaçları değerlendirilerek bir buçuk yıllık bir çalışma sonrasında hizmete sunulan Antrac Smart Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşacak.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Bruno Blin'den yıl değerlendirmesi

 Bruno Blin'den yıl değerlendirmesi Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, tüm Avrupa’da online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen bir basın toplantı...

Üretici standartlarında onarım merkezlerine bir yenisi daha eklendi

 Üretici standartlarında onarım merkezlerine bir yenisi daha eklendi Koluman motorlu araçlar icra kurulu üyesi Ali Saltık'a sertifika teslim edildi.
alcoawheel
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı