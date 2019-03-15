Thermo King SLXi ile devrim yaratıyor

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15 Mart 2019, 11:29

Thermo King, treyler grubundaki yeni ürünü SLXi ile çıtayı yükseltiyor.

Yüzde 20’ye varan tasarruf





Farma/İlaç Taşımacılığına Tam Uyumlu





BlueBox





TracKing (Uydu Takip)





Çevre dostu





Yeni SLXi ünitesi yakıt maliyetlerini minimuma indirerek, büyütülmüş kondenser peteği ve 0,5 °C’ye düşürülen ısı çalışma aralığı sayesinde verimliliği artırırken ünitenin çalışma ömrünü de uzatmaktadır. 64 farklı yük için yüklenen sıcaklık ayarı ile taşınacak yüke en uygun ortam hazırlanabilir. SLXi’de bulunan SR-3 kartı ile 1 yıla kadar geriye dönük yakıt sarfiyatı, alarm kodları, sıcaklık grafiği, kapı açılış sayıları gibi veriler alınarak ilgili raporlama yapılabilmekte ve ünitenin çalışma performansı analiz edilebilmektedir.SLXi, yükün gereksinimini karşılayacak en hassas dengenin seçilmesine izin vererek performansı üst düzeye çıkarmaktadır. Yeni SLXi ünitesi, standart olarak sunulan uzaktan takip (TracKing) sistemiyle üniteye yer ve zaman ayrımı olmaksızın müdahale ve takip imkânı sunarken, verimliliği de zirveye çıkararak işletme maliyetlerini minimuma indiriyor. SLXi ünitesinden elde edilen verim, toplam sahip olma maliyetinde yüzde 20’ye varan düşüş sağlıyor.SXLi tüm modelleri Farma/ İlaç taşımacılığındaki gereksinimleri ve talepleri eksiksiz olarak karşılamaktadır. Thermo King, İyi Dağıtım Uygulaması (GDP)’nı geliştirmiştir. Bu uygulama tasarım, montaj, işletim ve performansı kapsayan AB normlarını karşılamaktadır. Thermo King Türkiye olarak GDP sertifika başvurusu için yetkilendirilen yetkili servislerimizde işlemler gerçekleştirilmektedir.Yeni SLXi ünitesi, en gelişmiş telematik sistemlerini standart bulunduruyor. Ünitenin standart sunduğu BlueBox uygulaması; sürücü araçtan inmeden seyir halindeyken ünitenin ayarlanan ısı derecesini, çalışma modunu, aktif alarmları, konumunu, yakıt seviyesi ve sarfiyatını ister akıllı telefonundan isterse tabletinden bluetooth bağlantısı sayesinde 20 metre mesafeye kadar izleme ve gerekli durumlarda müdahaleyi mümkün kılıyor.Üniteyle birlikte standart sunulan TracKing teknolojisi sayesinde ısı hareketleri ile ilgili tüm raporlar alınabiliyor. Kasa kapısı açılışı, istenilen dereceye inme süresi, arıza bildirimi, en yakın servis konumu, iletişim bilgileri ve yakıt sarfiyatını uzaktan takip etmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca, araç nerede olursa olsun uzaktan erişim (gsm bağlantısı) sayesinde ünitenin ısısını değiştirme, üniteyi açıp kapatma, aktif alarmları silme, çalışma modunu değiştirme (otomatik ve sürekli) imkanı sunarak üniteye dilediğiniz zaman müdahale edilebilmesi standart hale gelmiştir.SLXi, sınıfındaki en yeşil ünite olarak tanımlanıyor ve doğanın korunmasına katı sağlıyor. Sahip olduğu GreenTech motorlarının düşük enerji tüketimi ile karbon salınımı yüzde 15 azaltılmıştır.Doğuş Otomotiv 2008 yılından itibaren Türkiye’de Thermo King Distribütörlüğüne devam etmektedir. Doğuş Otomotiv şirket vizyonu gereği distribütörü olduğu markanın tüm teknolojik gelişimlerini Türk kullanıcıların hizmetine dünya ile aynı anda sunmaktadır. 2008 yılından bugüne kadar Doğuş Otomotiv, sektörde ilk kez müşteri destek hattını kurması, kumanda paneline Türkçe dil alternatifini ekletmesi, ünitenin kayıt altına aldığı hava hareketlerinin raporunu yazılı olarak veren dokunmatik TouchPrint yazıcının, kapının açıldığı anda soğutmayı durduran kapı sensörünü ve uzaktan müdahale şansı veren TrackingTM uydu takip sistemini standart hale getirmesiyle sektörün dijital dönüşümüne çok önemli katkılarda bulunmuştur. Farma – İlaç taşımacılığındaki gereksinimleri ve talepleri eksiksiz olarak karşılayan, AB normlarına uygun İyi Dağıtım Uygulaması (GDP)’nı geliştirmiş ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Yetkilendirme Protokolü oluşturarak, ATP Anlaşması kapsamında test, onay ve belgelendirme işlemlerine Gebze, Sakarya ve Hatay bölgesinde başlamıştır.