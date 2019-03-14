Iveco'dan Şekerci Petrol’e 5 adet Stralis çekici

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14 Mart 2019, 17:59

Özgözde Otomotiv, Bilecik’in önde gelen Akaryakıt ve Nakliyat Firmalarından Şekerci Petrol’e 2 adedi ADR’ li olmak üzere toplam 5 adet STRALIS AS 440S48 tipi çekicileri teslim etti.

Satın alma ve servis sürecinde, her konuda kendilerine destek olan Özgözde Otomotiv ve çalışanlarına da teşekkür eden Bahattin Şeker’e e tören sonunda Erol Arslan tarafından bir plaket takdim edildi.















Erol Arslan, Şekerci Petrol ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek; hem yatırım, hem de işletme maliyetleri açısından uygun olan araçları ile, müşteriye sağlanan faydanın, uzun yıllar bu işbirliği içerisinde devam edeceğini ifade etti.Bahattin Şeker ise, alım kararından önce gerçekleştirdikleri test sürüşlerinden sonra ortaya çıkan verilerle, STRALIS’ in kendileri için en verimli araç olduğunu tespit ettiklerini; filo değişim kararında ise özellikle aracın sağlamlığı, sorunsuz çalışması ve Özgözde tarafından sunulan kaliteli satış sonrası hizmetlerinin etkili olduğunu dile getirdi.