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Fiat Egea ailesi’ne yeni üye

Fiat Egea ailesi’ne yeni üye

Tarih 14 Mart 2019, 11:23

Fiat Egea,2019 yılında da gücüne güç katmaya devam ediyor.

Fiat Egea Ailesi, yenilenen donanım seçenekleriyle 2019 yılında da ezberleri bozmaya devam ediyor. Egea Hatchback ürün yelpazesine yeni katılan Street donanımı, sportif ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’in bagaj kapağı üstünde de modele özgü logosu yer alıyor. Egea Hatchback  Street benzinli 1,4 litrelik 95 HP  Fire manuel ya da 1,6 litrelik 110 HP benzinli E-Torq otomatik vites kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Street donanımında dizel motor seçeneği olarak ise 1,3 litrelik 95 HP güce sahip Multijet2 turbo beslemeli motor satışa sunuluyor.

Mart ayından itibaren 77 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea HB Street, sportif tasarımı herkes için erişilebilir kılıyor. Yokuş kalkış desteği, çekiş kontrol sistemi, elektronik stabilite programı, ABS, EBD, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, LED gündüz sürüş farları, Bluetooth bağlantılı Uconnect medya sistemi, City fonksiyonlu direksiyon sistemi   klima ve arka park sensörü Egea Street’te standart olarak sunuluyor. Fiat Egea Street; Bulut Beyazı, Rock Siyahı, Alev Kırmızısı ve Kurşun Gri olmak üzere dört farklı gövde rengi ile tercih edilebilecek.




 

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