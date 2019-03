KIA ve orijinal ekipman olarak Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ı tercih etti

Anasayfa » Güncel

14 Mart 2019, 11:17

Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM’de KIA modellerine ve teknolojisine özel ürünler geliştirildi.

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren KIA’nın Türkiye’de satışa sunduğu tüm modelleri için orijinal ekipman olarak Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın özel olarak geliştirdiği Maxima motor yağları kullanılmaya başlandı.KIA Türkiye ve Petrol Ofisi arasında başlayan uzun soluklu iş birliğine ilişkin imza,tarafından atıldı.KIA’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ileri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile en çok beğenilen otomotiv markalarından biri olduğuna vurgu yapan, “KIA modelleri, alanlarında teknolojinin, konforun, performansın ve sürdürülebilirliğin en önemli temsilcileri olma hedefi ile üretiliyorlar. Biz de tüm Türkiye’de yaygın 48 yetkili servisimizde araçlarımızdaki üstün niteliklerin uzun yıllar boyunca en ideal şekilde korunmasını hedefliyoruz. Bu noktada hiç şüphesiz, tüm bu kriterleri yakından etkileyen otomotiv yağları ve kimyasalları çok önemli rol oynuyor. Biz de bu hassas tercihimizde, sektörünün lideri Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ı tercih ettik. Bu iş birliği ile KIA teknolojisi ile uyumlu özel motor yağları, diferansiyel yağları geliştirildi. Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed, Sportage, Sorento, Niro ve Bongo olmak üzere Türkiye’de satışa sunduğumuz modellerimizde artık Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ınKIA’ya özel çözümleri kullanılacak” açıklamasında bulundu.Hali hazırda ürünlerinin dünyadaki yaygın tüm spesifikasyonları karşıladığını açıklayan“Derince’de ileri teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip tesisimiz, coğrafyamızda alanındaki en gelişmiş teknoloji merkezi olan POTEM’in Ar-Ge gücü ve 350’nin üzerindeki zengin ürün çeşitliliği ile Türkiye sanayisinin bu alandaki ihtiyaçlarının tamamına yakınına çözüm oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin yanı sıra otomotivde de başta Maxima ve Maximus olmak üzere geniş ürün yelpazesi ile Türkiye yollarındaki yaygın tüm otomotiv modellerine özel çözümler sunuyoruz. Tüm bu üstün niteliklerimiz ve Ar-Ge gücümüzle, iki ay gibi kısa bir sürede KIA spesifikasyonlarına özgün özel ürünlerimizi geliştirerek, üretime geçtik. Bu süreçte bizlere yakın destekleri ve başarılı iş birlikleri için KIA yetkililerine de teşekkür ediyoruz. KIA ile olan iş birliğimizin, gelişerek uzun yıllar süreceğine inancım tamdır” dedi.Petrol Ofisi’nin her alanda olduğu gibi madeni yağlarda da,benzersiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi ve üstün Ar-Ge gücü ile başta otomotiv olmak üzere Türkiye’de tüm sektörlerin ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunduğunu belirtenda, “Otomotiv yağları alanında ise küresel yaygın tüm spesifikasyonları karşılayan zengin ürün çeşitliliği ve her teknolojik gelişmeye sunduğu ideal çözümler ile sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktayız. KIA ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar da teknoloji ve uzmanlıkları ile bir araya gelerek, uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. KIA’nın gelişmiş otomotiv teknolojisinin ihtiyaçlarını karşılayan madeni yağ çözümleri, alanlarında öncü her iki markanın uzmanlığı ile en ideal şekilde geliştirildi” diyerek, alanlarındaki iki önemli markanın KIA ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar arasındaki böylesine güzel ve uzun soluklu bir işbirliğine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Petrol Ofisi Madeni Yağlar, özel geliştirilen K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları ile tüm Kia modellerine uyumlu, ideal çözümler sunuyor. İşbirliği, Kia’nın Türkiye genelindeki 48 yetkili servisinde tüm modeller için, Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın diferansiyel yağlarındadireksiyon yağındafren sistemindeve soğutma sisteminde iseürünlerinin kullanımını kapsıyor.