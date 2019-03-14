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Ekspertiz ihtiyacı artıyor

Ekspertiz ihtiyacı artıyor

Tarih 14 Mart 2019, 11:02

Yeni yasal düzenlemeyle getirilen ikinci el araçlarda ekspertiz zorunluluğu, şirketler arası rekabet gücünü de arttırmaya başladı.

İkinci el araç piyasasına getirilen ekspertiz zorunluluğuyla birlikte alıcı ve satıcılar arasındaki güven problemi ortadan kalkarken oto ekspertiz firmalarının da iş hacminde artış yaşanıyor.


Son olarak İzmir Şubesine aldığı hizmet yeterlilik belgesiyle müşterine verdiği hizmet kalitesini tescillemiş olan TÜV SÜD D-Expert’in  Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’Alıcılar araç ekspertizi yaptırabilecekleri güvenilir şirketlerin yolunu tutuyor.Bizde TÜV SÜD D-Expert olarak "Uzman Bakış, Kesin Sonuç" mottomuz ile müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri gelişmeye yönelik fırsatlar olarak değerlendiriyoruz.Sürdürülebilir kalite anlayışımızı arttırmak adına İzmir Gaziemir şubemizi de hizmet yeterlilik belgesiyle taçlandırdık.Hedefimiz tüm şubelerimizi yakın zamanda sınıf 2, 4×4 ‘arazi tipi araçlar test merkezi kategorisinde’ hizmet  belgesiyle buluşturmak.Tarafsız, güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışımızla müşterilerimizin güvendiği marka olma hedefini her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz’’ dedi.

 

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