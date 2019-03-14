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Trend Motosiklet’te indirim devam ediyor

Trend Motosiklet’te indirim devam ediyor

Tarih 14 Mart 2019, 10:54

Trend Motosiklet, macera tutkunlarına muhteşem fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mart ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında Vespa, Piaggio ve Aprilia markalarının 250 cc ve altı modellerinde yüzde 8 ÖTV indirimine ek olarak Vespa’da yüzde 15, Aprilia’da yüzde 17, Piaggio’da yüzde 9, Moto Guzzi’de yüzde 21’e varan indirimler sunuluyor.

Trend Motosiklet;Vespa, Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi tutkunlarına özel yepyeni alım fırsatları sunmaya devam ediyor. Eşsiz tasarımı ve kalitesi ile ark yaratan tüm Vespa, Piaggio, MotoGuzzi ve Aprilia markalarının 250 cc ve altı modellerinde yüzde 8 ÖTV kampanyasına ek olarak Vespa’da yüzde 15, Aprilia’da yüzde 17, Piaggio’da yüzde 9, Moto Guzzi’de ise tam yüzde 21’e varan indirimler sunuluyor. Piaggio NRG 50, New Liberty ve Liberty S 150 modelleri şehir içinde hayatı kolaylaştırırken Vespa Primavera 50, Primavera 150 ABS, Primavera S 150 ABS, Touring 150 ABS, Sprint S 150 ABS, VespaRed 125 ABS ve Vespa GTS 150 ABS modelleri tasarımıyla göz dolduruyor. Aprilia RS4 125 4T, RS4 Replica 125 4T ve Tuono 125 modelleri ise sportif kimlikleriyle ön plana çıkıyor.  

 

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