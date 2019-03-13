Türk traktör

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13 Mart 2019, 16:55

Anadolu Landini, yerli üretim traktörlerini Konya tarım fuarı’nda çiftçilerle buluşturuyor

Anadolu Landini Genel Müdürü Yutkun Tok; gerek yüksek ziyaretçi sayısıgerekse ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’nda bu yıl da çiftçilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Konya Tarım Fuarı’nın geçtiğimiz sene Landini Globe modelinin tüm serisinin ilk defa tanıtımının yapıldığı fuar olarak kendileri için ayrı bir önemi olduğunu sözlerine ekleyen Tokşöyle devam etti;“Anadolu Grubu Türk ekonomisi için büyük önem taşıyan tarım sektörünün gelişiminde aktif rol almak amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. 135 yıllık traktör üreticisi Argo Tractors ve Anadolu Motor ortaklığıyla kurulan Anadolu Landini’nin öncelikli hedefi yerli üretim ile traktör pazarında daha etkin bir oyuncu haline gelerek pazar payını artırmaktır. Bu doğrultuda dünyada sadece Kocaeli Şekerpınar tesislerimizde 3 silindire sahip motorlarla ürettiğimiz dört yeni modelden oluşan Globe serisi traktörlerimizin üretimine hız kesmeden devam edeceğiz.Türkiye şartlarına göre özel tasarlanmış, tarla ve bahçe tarımında çiftçilerin en fazla ihtiyaç duyduğu 50-80 beygir gücündeki Landini’nin üstün performanslı yerli üretim Globe serisinintüm modellerini Konya’da sergileyeceğiz.” dedi.Anadolu Landini olarak ürettikleri Globe serisini yurtiçi satışının yanı sıra yurtdışı pazarlara da ihraç ettiklerini belirten Tok,“Yerli üretim gücümüzü kullanarak pazardaki hakimiyetimizi artırırken, global iş ortaklıklarımız sayesinde Türk çiftçisinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Yerli üretim ile hem istihdam ve kapasite kullanımı sağlarken hem deelde edeceğimiz ihracat gelirleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi. Tokayrıca,Landini traktörlerinin düşük yakıt tüketimi ve sağlamlığı ile çiftçilerin beğenisini kazanan, dostlarına tavsiye edecekleri kadar memnun kalıp güven duydukları bir marka olduğunu belirterek; “Anadolu Landini olarak çiftçilerimizin satış ve satış sonrası hizmetleri ile güvenebileceği en yakın iş ortağıyız” diye sözlerini tamamladı.