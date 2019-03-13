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Opet'e yeni atama

Opet'e yeni atama

Tarih 13 Mart 2019, 16:02

Opet pazarlama genel müdür yardımcılığı görevine Murat Zengin atandı

Akaryakıt sektörünün öncü kuruluşu OPET, pazarlama alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Murat Zengin’i ekibine kattı. Murat Zengin, 1 Mart 2019 tarihi itibariyle OPET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Murat Zengin, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına 1998 yılında Evyap’ta Marka Müdürü olarak başlayan Zengin, daha sonra aynı şirkette Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu. Zengin, 2004-2007 yıllarında Ülker’de Pazarlama, Kişisel Bakım Ürünleri ve Yeni İş Geliştirme birimlerinde Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2010 yıllarında Ajans Ultra’da Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılında Uludağ İçecek’e katılan Murat Zengin, 2019 yılına kadar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

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