Dizelden kaçış başladı

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13 Mart 2019, 15:51

5 milyon araç sahibi LPG ekonomisini yaşıyor

Dünyanın en büyük otomobil markaları BRC’yi tercih ediyor

Satın alma ve bakım maliyeti benzinli araçlarla kıyasla çok daha yüksek olan dizel teknolojisi, binek otomobillerdeki görevini tamamlayarak yavaş yavaş sahneden çekilmeye hazırlanıyor. Uzun dönemli kullanımda ekonomik olma avantajı sunduğu gerekçesi ile tercih edilen dizel motorlar, akaryakıt fiyatlarının eşitlenmesi neticesinde toplam sahip olma maliyeti dikkate alındığında, akılcı tercih olmaktan uzaklaştılar. Önümüzdeki dönemlerde dizel motorlu binek otomobillerin gerek sıfır km gerekse ikinci el piyasasında satışlarının azalacağı öngörülüyor. Dizel araç için ayrılan bütçeyi daha yüksek donanıma sahip benzinli bir araç sahibi olmak ve sonrasında da LPG dönüşümü yaptırmak için değerlendirmek çok daha avantajlı bir tercih haline geldi.Özellikle büyük şehirlerde araç sahibi olmanın bir zorunluluk halini aldığı günümüzde, aileler aylık yakıt giderlerinin daha az olması için LPG’li araçları tercih ediyorlar. Dünyanın lider alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, dizel ve benzin fiyatlarının birbirine yakın seyretmesinin dengeleri LPG lehine değiştirdiğine vurgu yaparak, “Akaryakıt giderinin aile ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu günümüzde gerek ilk satın alma maliyeti, gerekse periyodik bakım masrafları çok yüksek olan dizel otomobil kullanmak artık akılcı bir tercih değil. Otomobiliniz ister 15 bin km, isterse 45 bin km ya da daha fazla yol yapsın, her halükârda LPG’li araç, dizel araca kıyasla çok daha ekonomik. Mazotun litre fiyatı benzini yakaladı, hatta bir ara geçti. Hesap ortada. Bu noktadan sonra ekonomi arayanlar için en akıllı çözüm LPG kullanmaktır. BRC’li bir araç 20.000 Km olmadan dönüşüm maliyetini karşılayarak kâr etmeye başlarken, dizelde bu süre 250.000 Km’yi buluyor. Üstelik LPG dönüşümünü bedavaya getiren kampanyalarımızla araçlar, sağladığı yüzde 40 tasarrufla dönüşüm taksitlerini de kendisi ödüyor.” dedi.Türkiye yollarında yaklaşık 5 milyon LPG araç yakıt ekonomisinin rahatlığını yaşıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG, araç sahiplerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.Pazar payı ile dünyanın lider oto gaz sistemleri firması BRC, 70 ülkede temsil ediliyor ve otomobil endüstrisinin dünya devleri olarak nitelenen Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Volkswagen, Peugeot, Chevrolet, Citroen, Ford, Fiat, Honda, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Daihatsu gibi pek çok otomobil firması fabrika çıkışlı BRC LPG sistemleri ile donatılmış modeller üretiyor.