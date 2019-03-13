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Almanya'daki karar Avrupa'yı etkileyecek
13 Mart 2019, 15:22
Alman Parlamentosu’nun aldığı kararların Avrupa’da olumlu etkiler göstermesi bekleniyor.
Alman Parlamentosu’nun aldığı 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG ve LNG) ile çalışan 7,5 ton üstü araçların otoyol geçiş ücretlerinden muaf tutulması ve bu araçların satın alınmasında LNG’liler için 12.000, CNG’liler için 8.000 Euro devlet yardımı yapılması kararlarının, tüm Avrupa’da olumlu etkiler göstermesi ve alternatif yakıtlı araç kullanımının artması bekleniyor.
Iveco’dan yapılan açıklamada; artık doğal gazla çalışan filoların elektrikli araçlarla aynı avantajlardan yararlanacak olması’nın lojistik operatörleri için sürdürülebilir araçların ekonomik avantajlarını daha da arttıracağı ve ağırlık kategorilerine bağlı olarak yılda kilometre başına 9,3 ila 18,7 cent tasarruf edileceği bildirildi.
Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte: “Almanya, Avrupa lojistiğinin kesişim noktasında. Ülke yetkililerinin verdiği bu belirleyici kararlar, doğal gazla çalışan araçların kıtaya yayılmasını hızlandıracak” dedi.
İtalya-Avusturya-Almanya rotasının ikmal noktası Bolzano
Avrupa’da LNG dolum istasyonu açılışlarını da destekleyen Iveco’nun yöneticileri, İtalya-Avusturya-Almanya rotası üzerinde, Alto Adige bölgesinde, A22 otoyolu üzerinden ulaşılabilen Bolzano’daki yeni LNG dolum istasyonu açılışında yerlerini aldılar.
80 metreküp LNG depolayabilen ve günde 250 kamyona yakıt ikmali yapan istasyon, 12 yüksek akış pompası ile hizmet veriyor. İstasyon ayrıca, 300 araçlık park yeri de dahil olmak üzere ağır vasıta kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ek hizmetler sunuyor.
Fercam’ın ilk LNG’li araçları
Iveco, bu istasyonun açlış töreninde İtalya ve Almanya arasında çalışan Fercam lojistik şirketine ilk Stralis NP 460 araçlarını törenle teslim etti.
Çevresel etkileri düşük araçlarla taşımalarını gerçekleştirmeye yönelen Fercam’ın Stralis NP 460 model çekicilerinde, Toplam Sahip Olma Maliyetleri ile çevresel ve finansal sürdürülebilirlik birleştiriliyor. 1600 km menzilli araçlarda, PIEK sessiz kamyon testine göre, ses seviyesini 71 dB’ye indiren SILENT MODE işlevi de isteğe bağlı olarak yerini almış bulunuyor.
Iveco, LNG ve CNG’li çekici ve kamyonları ile neredeyse tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şehir içi ve şehirler arası görevler için 206 Bg’lik motorla donatılan Eurocargo NP, uzun mesafeli taşımalar için 330, 400 ve 460 Bg’lik Stralis NP seçenekleri sunuluyor. Bu araçlar, %90 daha az NO2, %99 daha az PM ve biyometanla, dizel eşdeğerine göre %95 daha az CO2 üretiyor.
Iveco’nun Otto işlemine dayanan Natural Power teknolojisi, dizel eşdeğerinin altında gürültü seviyeleri elde ederek lojistik operatörlerine şehir içi ve gece teslimatları konusunda da rekabetçi bir avantaj sağlıyor.
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