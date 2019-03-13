Nissan'dan faiz desteği

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13 Mart 2019, 12:31

Japon otomotiv devi Nissan, Mart ayı sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimlerini %0 faizli finansman avantajıyla birleştiriyor.

Şampiyonlara sıfır faiz desteği’ne Mart sonuna kadar devam.Üstelik Mart ayı sonuna kadar QASHQAI veya X-TRAIL satın alan bir kişi ise UEFA Şampiyonlar ligi final maçını izlemek üzere çift kişilik Madrid seyahati kazanıyor.

Nissan ile UEFA şampiyonlar ligi final yolculuğu

Serviste online randevuya %15 İndirim



2018 yılında SUV segmentinde elde ettiği yüzde 19 pazar payı ile değişmeyen liderliğini bir kez daha perçinleyen Nissan,Mart ayı sonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini,sıfır faiz kampanyasıyla desteklemeye devam ediyor.QASHQAI, X-TRAIL, MICRA ve NAVARA modellerinde faiz oranını “yüzde 0” olarak belirleyen Nissan, QASHQAI, X-TRAIL ve NAVARA’da 40 bin, MICRA’da ise 20 binTL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı da sunuyor. Nissan’ın ikonik SUV modeli JUKE ise, Mart ayı boyunca tüm versiyonlarda 20.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ile Nissan yetkili satıcıları’nda meraklılarını bekliyor.Nissan'ın vazgeçilmez şehir otomobili otomatik vitesli Micra’lar, hurda teşvikli 76 bin 320TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, otomatik vitesli Nissan JUKE fiyatları ise hurda teşviki ile 99 bin 980 TL’den başlıyor. Cam tavanlı NISSAN QASHQAI’ler ise 139 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcıları’nda yerini alırken, SUV Konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken Nissan’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA 4x2 TEKNA modeli ise, 40 bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı ile alıcılarını bekliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Nissan, QASHQAI veya X-TRAIL satın alan bir kişi 1 Haziran’da Madrid’de gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi final maçına çift kişilik bilet kazanacak. 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 31 Mart tarihine kadar Nissan’dan araç alan bir kişi, UEFA şampiyonlar ligi finali’ne çift kişilik bilet ve 2 gece 3 gün konaklayabilecekleri tatil kazanacak.Nissan yetkili servislerinde 3 yaş üstü ve garanti kapsamı dışı araçlar için başlatılan kampanya ile Nissan sahipleri, araç bakımını uzman personel ve orijinal ekipman güvencesiyle 535 TL’den başlayan fiyatlarla yaptırma şansına sahip oluyor.Nissan yetkili servisleri ayrıca online randevu alanlara indirimli bakım hizmeti sunuyor. 5 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında tüm Nissan yetkili servislerinde yalnız servis müşterileri için geçerli olan kampanya kapsamında, periyodik bakım tarihinden en az 1 gün önce online servis randevusu alan müşterilere, Mart ayında periyodik bakımlarda değişimi sağlanan orijinal yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi, motor yağı ve sarf malzemelerinde tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak.