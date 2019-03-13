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İttifak'ın yeni yönetim kurulu
13 Mart 2019, 12:02
Renault Nissan Mitsubishi İttifakı’ndan yeni yönetim kurulu
Renault yönetim kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, Renault CEO’su Thierry Bolloré ve Mitsubishi Motors CEO’su Osamu Masuko, yeni bir ittifak yönetim kurulu’nun kurulacağını duyurdu.
Yeni ittifak yönetim kurulu’na Renault yönetim kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard Başkanlık edecek; Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors CEO’ları da kurulda yer alacak.
Yeni ittifak yönetim kurulu, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors arasındaki operasyonel işbirliğine liderlik edecek, üç şirketin hissedarları ve çalışanları için değer yaratmak üzere çalışacak.
İttifak’ı güçlendirmeye devam etmek ve gelecekteki başarılarının temelini atmak amacıyla Renault yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, Renault CEO’su Thierry Bolloré ve Mitsubishi Motors CEO’su Osamu Masuko, hep birlikte Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors İttifakı için yeni bir yönetim kurulu oluşturmaya karar verdiklerini açıkladılar.
Yeni yönetim kurulu, Renault-Nissan B.V.ve Nissan Mitsubishi B.V.yerine, Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı’nın operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu tek organ olacak. Böylelikle bu kurul, ittifak’ın yeni başlangıcının yüzü ve öncüsü olacak.
İttifak’ın yeni gelişim döneminin temellerini atacak olan yeni yönetim kuruluna Renault yönetim kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlık edecek ve kurulda Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors CEO’ları yer alacak. İttifak kurulu’nda operasyon kararları fikir birliğiyle alınacak, böylelikle ortaklığın “kazan-kazan” yaklaşımı daha da gelişecek.
Nihai sözleşme ittifak’ın yıl dönümünde imzalanacak. Yeni kurul, Paris’te veya Tokyo’da her ay toplanmayı, hissedarlarını düzenli olarak önemli değer inisiyatifleri ve kazanımları hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. İttifak yönetim kurulu, üç otomotiv şirketinin değerini artırmaya yönelik öneriler ve yeni yöntemler oluşturmak için projeler geliştirilmesini amaçlıyor.
İttifak’ın 20. yıldönümü yaklaşırken, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors yönetim kurulları, bu ortaklığın üç şirketin ve ortaklarının performanslarına çok güçlü bir katkısı olduğunu belirttiler.
İttifak yönetim kurulu’nun kurulmasıyla, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors şirketlerinin bir arada hareket ederek, hızla değişen ve son derece rekabetçi olan küresel otomotiv pazarının lideri olmaları amaçlanıyor.
Nissan, Renault, Mitsubishi Motors şirketlerinin çalışanlarının bağlılığı ve Daimler ile gerçekleştirilen son derece yapıcı işbirliği sayesinde, İttifak yönetim kurulu ilgili tüm paydaşlar için kazanç sağlamaya devam edecek.
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