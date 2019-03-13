MAN TGE taşımacılarından tam not aldı

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13 Mart 2019, 11:22

Ağır ticari araçlar dünyasının seçkin markası MAN'ı hafif ticari segmentine taşıyan TGE,turizm taşımacıları için ilk kez podyuma çıktı.

İstanbul Kazlıçeşme’deki turizm otobüslerinin park alanında gerçekleştirilen TGE’nin özel tanıtım töreni, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, 2. El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ile Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlubay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. TGE tanıtımına Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Sümer Yığcı, dernek yöneticileri, şoförler, sektör ve çeşitli şirket temsilcilerinin yanı sıra MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin de katıldı.







Ağır ticari araçların önde gelen markalarından MAN’ın TGE ile hafif ticari araç segmentinde de yer almasının pazarda kalite odaklı rekabet açısından önemine dikkat çeken Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Sümer Yığcı, “MAN, dünyanın en önemli markaları arasında yer alıyor, kalite ve teknoloji ile anılıyor. Hafif ticari araçlardaki yeni ürünü TGE ise MAN’ın tüm kalite ve güvencesini taşıyarak, segmentindeki premium araçlar rekabetinde kalite odaklı bir alternatif yaratıyor. Turizm taşımacıları olarak TGE’nin de eklenmesi ile ihtiyaç duyduğumuz temel iki segmentte de MAN’ın ürün sunması, sektörümüz için çok güzel bir gelişme” dedi.















TGE’nin “O sadece VAN değil, tam anlamıyla bir MAN” sloganına dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, “Sloganımızda da belirttiğimiz gibi TGE’nin tam anlamıyla MAN olması, TGE için pazarda çok önemli bir avantaj sağlıyor. İleri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile MAN araçlarının ve satış sonrası hizmetlerinin bilinen kalite ve güvencesi, doğal olarak TGE’ye ilgiyi arttırıyor. Öyle ki mevcut pazar koşullarına karşın karşılaştığımız yoğun ilgiye yetişmek için önemli bir çaba sarf ediyoruz” dedi.















“MAN TGE, Polonya’da ileri teknoloji robotların kullanıldığı fabrikamızda üretiliyor. Ayrıca Türkiye’de araca eklenen üst yapısı da çok özel. TGE için hemen hemen tüm üstyapıcılarla görüştük ve titiz bir araştırma sonucu kararımızı verdik. Alanında premium marka olarak görülen, uluslararası pazarlara iş yapan bir üstyapıcı ile anlaştık. Sadece üstyapıcı ile anlaşmakla da yetinmedik. Onun tedarikçileriyle de görüştük, her birine isteklerimizi birebir anlattık, hatta birlikte geliştirmeler yaptık. Örnek vermek gerekirse koltuk tarafında önemli bir şirketle çalışıyoruz. Ancak onların hazır bir ürününü almadık. Şirket ile koltuk sürecini gece gündüz birlikte yürüterek TGE için özel bir ürün yarattık. Tüm bu titiz çalışmalarımızda; araçlarımızın trimi ile tavanı arasında gerçekten çok önemli bir fark yarattık.







Bununla birlikte aracımız kalitesi ve üstün niteliklerinin yanı sıra ileri teknolojisi ile yakıt tüketiminde de çok iddialı. Öyle ki bizim çift tekerlerimiz, piyasada mevcut olan tek tekerli rakip modellerden daha az yakma iddiası taşıyor. MAN’ın bilinen Satış Sonrası Hizmetler ayrıcalığı da TGE’lerimizi farklı kılacak. Yetkili Servislerimizde ağır ticari araçlarımızda da alışıla geldiği gibi TGE’nin bakım ve onarımlarında da, vakit kaybı yaşamadan, ikincil onarımlar gerekmeden MAN ayrıcalıklarını yaşayacaklar.







TGE, MAN’ın tüm temel DNA yapısını taşıyor. Dayanıklı, performanslı, kaliteli, konforlu, ileri teknolojili, yakıt ekonomisinde oldukça iddialı, yaşam boyu ve işletme maliyetleri açısından önemli avantajlar taşıyor. MAN araçlarının alışılagelmiş ileri teknolojisi, üstün güvenlik ve donanım özelliklerini taşıyan TGE modellerimiz, öğrenci, personel, yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin mevcut tüm yönetmelikleri, tüm gereklilikleri karşılıyor.





MAN TGE modellerimiz, 9.3 ile 18.4 metreküp aralığındaki taşıma hacmi, 3,0 - 5,5 ton yük taşıma kapasitesi, 16-19 koltuk yolcu koltuğu sayısı, önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4 çekiş sistemi, çift teker ve tek teker seçeneklerine sahip. MAN TGE zengin ürün çeşitliliği ile tüm hafif ticari araç taleplerine ideal çözümler sunuyor. MAN TGE, Polonya Wrzesnia’daki fabrikamızda; gövdesinden başlanarak birçok noktası lazerler ve dijital kameralarla tekrar tekrar kontrol edilerek titiz bir süreçte üretiliyor. TGE’lerde birçok ileri teknoloji ile birlikte Acil Durum Fren Desteği de (EBA) standart donanımda yer alıyor. EBA sistemi, mesafe sensörleri sayesinde; seyir halinde, çevresindeki araçları kontrol etme ve acil durumlarda otomatik frenleme yaparak durma mesafesini kısaltma becerileri ile sürücü ve yolcu güvenliğini artırıyor.





MAN TGE’nin yeni bir marka olmasına karşın üstün nitelikleri ve kalitesi ile pazarın premium segmentinde yer aldığını vurgulayan Cumhur Kutlubay, sözlerine şöyle devam etti:MAN TGE’ler, model çeşitliliği ve üstün nitelikleri ile Turizm taşımacılığına da çok önemli avantajlar sunuyor. Bugün burada turizmin profesyonelleri tarafından gördüğü yoğun ilgi ve beğeni de bunun en güzel örneğidir.”