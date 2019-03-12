Allison arazi modelleri ile Bauma'da

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12 Mart 2019, 19:26

Allison tam otomatik şanzımanlar, OEM'leri ve filoları performans, dayanıklılık, verimlilik, manevra kabiliyeti ve konfor sunan teknolojiler ile destekliyor.













Allison'ın Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile sürücüler, daha hızlı ivmelenme, arttırılmış kullanım esnekliği ve yüksek verimlik elde ediyor. Allison tam otomatik şanzıman, gücü arttırırken, manuel veya otomatikleştirilmiş manuel şanzıman (AMT) her vites geçişinde güç kaybına neden oluyor. Allison şanzımanlar sayesinde kamyonlar daha kolay manevra yapıyor, yumuşak toprakta kolay ilerliyor ve dar alanlarda rahat hareket ediyor. 2. geri vites özelliği ile tepelerde yüksek performans, dik eğimlerde daha fazla kontrol sunuyor. Tüm Allison şanzımanlar, filoların yakıt ekonomisi ve performansı ihtiyaçlarına göre optimize etmelerini sağlayan Allison FuelSense® 2.0 yazılımıyla donatılıyor.





Allison, damperli kamyonlar, damperler ve beton mikserlerinin en zorlu uygulamalarında bile Terex, Bell Equipment ve Volvo İş Makineleri gibi birçok OEM tarafından belirtilen ürünlerle rakipsiz bir güvenilirlik sunuyor. Bauma’da Allison standında 4000 Serisinin kesit modeliyle birlikte, ziyaretçilerin şanzımanları 360 derece döndürüp Allison şanzımanının içine girebilecekleri interaktif bir arttırılmış gerçeklik deneyimi de yer alacak.Allison şanzımanın faydalarına değinen Brezilyalı bir beton mikseri filosu sahibi, gün boyunca mümkün olan en yüksek sefer sayısını sağlamaları sayesinde, manuel şanzımanlı mikserlere göre yüzde 7 daha kısa sürede, yüzde 8 daha fazla beton taşıyabildiklerini belirtiyor.Allison şanzıman donanımlı bir inşaat aracı filosu, daha fazla çalışma süresi ve daha düşük bakım maliyetleri gibi avantajlara sahip oluyor. Manuel debriyajlar aşındığı ve yandığı için aracın tamirde daha fazla, yolda daha az zaman geçirmesi söz konusu oluyor. Allison tam otomatik şanzımanlar ise sadece periyodik yağ ve filtre değişimi ile bakım-onarım açısından hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor.