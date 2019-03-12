MICHELIN’den Cenevre otomobil fuarı’nda SUV’lara özel lastik: MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

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12 Mart 2019, 19:15

Michelin’in, popülerliği günden güne artan SUV segmenti için özel olarak geliştirdiği Pilot Sport 4 SUV lastik serisi, 89. Cenevre Otomobil Fuarı’na damgasını vurdu.

Yeni MICHELIN Pilot Sport 4 SUV lastiği, MICHELIN Latitude Sport 3 modelinin yerini alıyor ve 4X4, kompakt, medium, premium ve güçlü bir büyüme trendindeki sport serisi olmak üzere tüm SUV modellerinde kullanılabiliyor. Bu yeni lastik geliştirilirken; bir yandan güvenlik ve uzun ömürlülüğü garanti ederken, diğer yandan kontrol ve stabilite üzerinde önemle durularak, Michelin Grubu’nun güçlü inovasyon kapasitelerinden ve MICHELIN Pilot Sport serisinin son teknolojilerinden yararlanıldı. MICHELIN Pilot Sport 4 SUV lastiği, premium ve sportif SUV’lar için yüksek performans lastiklerine yönelik algıyı değiştirecek.











SUV segmenti son yıllarda büyük gelişim gösterdi; ciddi ölçüde yüksek performans gösteren SUV modelleri ardı ardına piyasaya sürüldü. Bu durum lastik tasarımcıları için de yeni bir meydana okuma anlamına gelmekte. Tipik spor otomobillere kıyasla daha ağır olan ve daha yüksek bir ağırlık merkezine sahip araçlar, daha büyük merkezkaç/yanal kuvvetlere dayanabilen bir lastiğe gereksinim duyuyorlar.; kuru ve ıslak yollarda, güvenli koşullarda olağan üstü bir konfor ve sportif SUV araçlarının verebileceği bir sürüş keyfi sunuyor ve ayrıca rakipleriyle kıyaslandığında daha uzun ömürlü olarak kullanılabiliyor. Michelin, tüm bu özellikleri, son Formula E lastiklerine dayanarak gerçekleştirilen inovasyonların yanı sıra, motor sporu lastiği teknolojilerini kullanarak bir araya getirmeyi başardı.Yeni MICHELIN Pilot Sport 4 SUV lastiği, dış kısmı kuru koşullar ve iç kısmı ıslak koşullar için olacak şekilde çift kauçuk bileşenli sırt deseni sayesinde rakiplerinden çok daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Sırt üzerindeki ana kanallar daha dayanıklı bir sırt yapısı oluşturacak ve yanal yol tutuşunu geliştirecek şekilde tasarlandı. Lastik sırtı, sürüş hassasiyetini optimize etmek adına; aramit ve naylondan oluşan bir hibrit takviyeli kuşak olarak karşımıza çıkan “Dynamic Response” teknolojisiyle donatıldı.Pilot Sport 4 SUV “Michelin Premium Touch Technology” lastik yanaklarına; bir başka deyişle, kadifemsi bir his veren yüksek kontrastlı yanaklara sahip. Bu lastik yanakları, böylesine ayrıcalıklı araçların üzerinde lastiğin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilmesine ve öne çıkmasına olanak sağlıyor. Premium veya sportif SUV’ların çoğunda büyük çaplı alaşım jantlar bulunurken, MICHELIN Pilot Sport 4 SUV lastiği bu alaşım jantları bordür ve kaldırım taşlarından koruyacak bir jant koruyucusuna sahip.Çift kauçuk bileşenli sırt deseni, sağladığı olağan üstü yol tutuşunun yanı sıra; dayanıklı sırt blokları ve iki katmanlı yüksek yoğunluklu özel bileşen formülü sayesinde, MICHELIN Pilot Sport 4 SUV lastiğinin mükemmel bir lastik ömrü bulunuyor. Pilot Sport 4 SUV, uzun ömürlü performans gösteren premium SUV sürücüleri için güvenli koşullarda maksimum sürüş keyfi sunmak amacıyla geliştirildi.