Mercedes-Benz Türk'ün 50 yıllık tarihi

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12 Mart 2019, 18:58

2017 yılında Türkiye’deki faaliyetlerinin 50’nci yılını kutlayan ve “Benzersiz 50 Sene” referans kitabıyla bu özel yıldönümünü ölümsüzleştiren Mercedes-Benz Türk; şimdi de 50 yıllık tarihini anlatan çevrimiçi kaynağı kullanıma açtı.

Mercedes-Benz Türk tarihinden alıntılar, fotoğraflar, videolar ve renkli görsellerle arşiv niteliğinde olan siteye www.benzersiz50sene.com adresinden girilebiliyor. Türkiye’nin 1967 ile 2017 yılları arasındaki 50 yıllık dönemine ışık tutan internet sitesi, herkese açık olarak önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.







Benzersiz 50 Sene sitesindeki bazı konu başlıklarından örnekler

1968 Efsane otobüs yollarda: Otomarsan’ın Davutpaşa’daki fabrikasında üretilen ilk otobüs, Genel Müdür Tahsin Önalp’ın ifadesiyle “dünyanın en modern otobüs tipleri arasında müstesna bir yere sahip olan” Mercedes-Benz O 302 idi. 1968’den 1984’e kadar 14.430 adet üretilerek Otomarsan’ı başarıdan başarıya koşturan bu efsanevi model, aynı zamanda Türkiye’de ulaşım sektörünün gelişmesine ve otobüs işletmeciliğinin ilerlemesine de büyük katkıda bulundu.













1970 İlk İhracat Mısır’a: Otobüslerini ihraç etmeyi öncelikli bir hedef olarak gören Otomarsan, ilk yurt dışı satışını 1970 yılında Mısır’a gerçekleştirdi. Bu satışın ardından, sonraki dönemlerde şirketin en önemli pazarlarından biri haline gelecek olan Irak’a iki otobüs ihraç edildi. Otomarsan, yurtdışına açılan ilk Türk otomotiv firmasıydı.





1986 Mercedes-Benz kamyonlar artık Türkiye’de üretilecek: Otomarsan’ın otobüs alanında elde ettiği büyük başarı, 1980’li yılların başında uzun zamandır düşünülen kamyon üretiminin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Böylece, 20 yılı aşkın bir süredir zamanını bekleyen proje hayata geçirildi ve bu kez yıldız, Anadolu’nun merkezindeki Aksaray’dan yükseldi.







1994 Uluslararası standartlarda bir öncü: Mercedes-Benz Türk, 1990’lı yıllardan itibaren kalite anlayışını uluslararası kalite standartları kapsamında belgelendirerek bu alanda birçok ilke imza attı. Bu çerçevede 1994 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası, Türk otomotiv sanayiinde ISO 9002 kalite belgesiyle sertifikalandırılan ilk tesis olarak kayıtlara geçti.







1995 Dünyanın en modern otobüs fabrikasına ilk adım: Davutpaşa’da, her açıdan üretim imkânlarının sınırlarına ulaşmış bir fabrikadan “Dünyanın En Modern Otobüs Fabrikası” olarak nitelendirilen bir tesise taşınmak, Mercedes-Benz Türk için sadece bir kapasite artışı konusu değil, aynı zamanda yerelden globale geçiş yolunda atılmış önemli bir adımdı.





1996 Milli Takım’a tam destek: Kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel gelişiminde de pay sahibi olmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kendi içinde spora verdiği desteği Türk Milli Futbol Takımı düzeyine yükseltme kararıyla 1996 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorluğunu üstlendi. Mercedes-Benz Türk, o günden bu yana sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu ana sponsorluğu ile milli takımımızın gücüne güç katıyor.





2004 Her Kızımız Bir Yıldız: İlköğretim mezunu başarılı kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte geliştirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi Kasım 2004’te hayata geçirildi.







2009 Konstrüksiyon Birimi’nden AR-GE Merkezi’ne: Mercedes-Benz Türk’te AR-GE’nin temeli denilebilecek çalışmalara daha şirketin ilk kurulduğu 1967 yılında, 8 kişilik bir “konstrüksiyon” ekibiyle başlanmıştı. Şirket, 2009 yılında “Sertifikalı AR-GE Merkezi” statüsünü elde etti. Daimler AG’nin küresel AR-GE ağı içerisinde “Yetkinlik Merkezleri” oluşturma stratejisi ile de birebir uyumlu olan bu adım, Mercedes-Benz Türk’ün uluslararası rolü bakımından yepyeni bir aşamanın kapısını araladı. Mercedes-Benz Türk bünyesindeki ikinci AR-GE Merkezi’nin temeli 12 Mayıs 2017 Günü Aksaray Kamyon Fabrikası’nda atıldı. 8,4 milyon Euro tutarında yatırımla kurulan AR-GE Merkezi, 2018 yılının Eylül ayında hizmete alındı.





2013 Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul: Mercedes-Benz, sponsorluğunu üstlendiği moda organizasyonları arasına 2013 yılında İstanbul’u da ekledi. Bu destekle dünya çapında takip edilen bir etkinliğe dönüşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, her yıl moda camiasının en önemli yerli ve yabancı isimlerini İstanbul’da bir araya getiriyor.





2017 Gururla 50 yıl: Türkiye’de faaliyet gösteren; toplu taşıma ve servis araçlarıyla insanları sevdiklerine kavuşturan, kamyonları ile Türkiye’nin yükünü taşıyan ve otomobilleriyle yüzlerce hayalin gerçekleşmesine vesile olan ve Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, resmi kuruluş günü olan 8 Şubat 2017’de 50. doğum gününü tüm çalışanları ile kutladı.







2017 Mercedes-Benz Türk’ten 50. yılında 50 startup’a destek: Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında Türkiye’nin yerel potansiyeline ve geleceğine de yatırım yapma ilkesinden yola çıkarak “50. Yılda 50 Startup” projesini duyurdu. Proje, teknolojiyle bağlantısı ve pazar değeri olan, fikir aşamasını geçmiş, iş planı çalışması yapılmış ve prototip aşamasına gelmiş 50 yeni girişime 500.000 TL’lik ödül ile desteklendi.





Özellikle tarihe, mühendisliğe ve ülkemizdeki sanayinin gelişimine meraklı olanların ilgi duyabileceği Mercedes-Benz Türk’ün yeni internet sitesi geçmiş dönem çalışanlarının videoları, yöneticilerin hikâyeleri ve Türkiye otomotiv tarihindeki yapı taşları gibi detaylar ile ziyaretçilerini bekliyor.