Türkiye’de ikinci el otomobilin yeni markası VAVA Cars!

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12 Mart 2019, 18:48

VAVA Cars, yepyeni bir bakış açısıyla Türkiye’de ikinci el pazarına iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

VAVA Cars otomobil sahiplerinin araçlarını hızlı, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde satmalarını sağlamayı hedefliyor. Nisan ayı itibariyle Petrol Ofisi işbirliğiyle hizmet vermeye başlayacaklarını belirten VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya, “VAVA Cars ile herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet konsepti yaratarak, Türkiye’de ikinci el otomobillerin alım satımını kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.





VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya, ikinci el araç pazarındaki büyüme trendine dikkat çekerek “VAVA Cars olarak çığır açacak nitelikte yeni hizmetlerimiz ile ikinci el otomobil alım satımında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya ve tüketici ile bayilerin alım satım işlemlerini güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlamaya geliyoruz. VAVA Cars ile herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet yaratarak, ikinci el otomobillerin alım satım şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

, ikinci el araç pazarındaki büyüme trendine dikkat çekerek “VAVA Cars olarak çığır açacak nitelikte yeni hizmetlerimiz ile ikinci el otomobil alım satımında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya ve tüketici ile bayilerin alım satım işlemlerini güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlamaya geliyoruz. VAVA Cars ile herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet yaratarak, ikinci el otomobillerin alım satım şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.





VAVA Cars, 50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış global bir şirketler grubunun parçasıdır. Grup küresel çapta 5000 akaryakıt istasyonu, 5 petrol rafinerisi ve 18 milyon metre küp petrol ürünleri depolama alanı dışında gemi taşımacılığı dahil olmak üzere farklı enerji altyapı yatırımlarına sahiptir. Vava Cars Türkiye’de Petrol Ofisi işbirliğiyle seçili istasyonlarda faaliyet gösterecek.