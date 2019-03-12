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Gaziantepli Kardeşler Iveco İzmit bayi

12 Mart 2019, 18:41

Iveco 2019 yılına yeni bir bayi ile giriyor. Iveco, İzmit bayiliği için Gaziantepli Kardeşler ile sözleşme imzaladı.

IVECO bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. IVECO’nun İzmit’teki yetkili satıcısı ve servis noktası Gaziantepli Kardeşler oldu. IVECO’nun İzmit bayiliğini yapacak olan Gaziantepli Kardeşler, IVECO haricinde birçok önemli markanın da bayiliğini üstleniyor.



IVECO ve Gaziantepli Kardeşler arasında imzalanan işbirliği törenine IVECO Genel Müdürü Roberto Camatta, Gaziantepli Kardeşler Genel Müdürü Mehmet Ali Uçar, IVECO Gn. Müd. Yrd.sı Yıldırım Tanılkan, IVECO Bayi Geliştirme Uzmanı Sinem Çağatay, Gaziantepli Kardeşler Genel Müdür Yardımcıları Selçuk Uçar ve Ertuğrul Uçar ile Gaziantepli Kardeşler Şube Müdürü Aykut Uçar katıldı.



IVECO Türkiye Genel Müdürü Roberto Camatta, Gaziantepli Kardeşler ile yaptıkları işbirliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizin zor şartlardan geçtiği böyle bir dönemde böyle bir anlaşma yapmaktan dolayı son derece mutluyuz ve gururluyuz. Gaziantepli Kardeşler’in markamıza ve Türkiye’ye güvenerek bizimle işbirliği yapmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Böylesine güçlü bir ortağı markamıza katmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız hem ürün hem hizmet anlamında tüm gücümüz ile müşteriye daha yakın olmak. Bu işbirliği ile İzmit’teki müşterilerimize daha yakın olacağız.”



Gaziantepli Kardeşler Genel Müdürü Mehmet Ali Uçar da, ailelerinin ticaret hayatının içinde 50 yılı aşkın süredir var olduğunu ve uzun yıllardır otomotiv sektörüne hizmet verdiklerini söyledi. Gaziantepli Kardeşler olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan hizmet anlayışına sahip olduklarını söyleyen Mehmet Ali Uçar, IVECO ile yaptıkları bu işbirliğinin kendilerine güç katacağını vurguladı. IVECO gibi sektörün önemli birçok markasına hizmet verdiklerini anlatan Uçar, İzmit dışında Yenibosna, Esenyurt ve Gebze’de de tesislerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.



