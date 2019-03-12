Tırsan, en geniş ürün gamını Bauma 2019’da sektörle buluşturacak

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12 Mart 2019, 17:10

Türkiye treyler sektörünün 42 yıldır güvenilir lideri Tırsan, inşaat sektörü için sunduğu en geniş ürün gamını Almanya’nın Münih şehrinde 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek inşaat sektörünün en önemli fuarı bauma 2019’da sektörle buluşturacak.

Türkiye treyler sektörünün 42 yıldır güvenilir lideri Tırsan, inşaat sektörü için sunduğu en geniş ürün gamını Almanya’nın Münih şehrinde 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek inşaat sektörünün en önemli fuarı bauma 2019’da sektörle buluşturacak.





Sunduğu kaliteli ve verimlilik odaklı ürünleriyle 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin ilk tercihi olan Tırsan, bu yıl da inşaat, yapı malzemesi, madencilik makineleri, inşaat araçları ve ekipmanları konusunda dünyanın en önemli fuarı bauma 2019’da yerini alıyor.







Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer, müşterilerine en ideal çözümleri sunan, üstün teknolojiyle donatılmış ürünlerini fuarda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturacak. İnşaat, altyapı, enerji ve geri dönüşüm sektörlerindeki müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren Tırsan, madencilik, çimento, hammadde, petrokimya ve inşaat makinalarını kapsayan 5 ürün grubunu sektörün hizmetine sunarak, inşaata özel yükler ve ağır yüklerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.















Tırsan, İnşaat Sektörü İçin En İdeal Ürünlerini Bauma Fuarı’nda Sergileyecek

Tırsan, 100 mm ile en düşük yerden yüksekliğe ve 300 mm platform yüksekliğine sahip düşük havuzlu Low-Bed K.SLL 3’den, Treyler İnovasyon 2017 ödüllü emniyetli Bitüm Tankeri K.STS ve ağır taşımacılık segmentindeki en hafif ürün olan sabit platform K.SPS aracına kadar inşaat sektörüne uygun Avrupa’nın en geniş ürün gamı ile müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır.







Tırsan’dan bauma 2019’a Özel Mikrosite

Tırsan, bauma 2019 fuarı öncesi bauma.kaessbohrer.com mikrositesini İngilizce ve Almanca dillerinde hizmete sundu. Ziyaretçiler bu mikrosite üzerinden stantta sergilenecek araçlar hakkında detaylı bilgiye, Tırsan’nın inşaat sektörü için sunduğu geniş ürün gamına ve lansman araçları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Aynı zamanda bu mikrosite üzerinden toplantı ve randevu talebi de oluşturulabilmektedir.















Ağır ve hacimli yükler için geniş, esnek ve güvenli taşıma çözümleri sunan Tırsan, ağır taşımacılık mühendisliğinin en iyi örneği, 3 akslı uzayabilen Kässbohrer Mega platform K.SPA M, Dijital Treyler Kontrol (DTC) ile Treyler İnovasyon 2019 “Konsept” kategori adayı hafif tasarımlı Yatay Silobas K.SSL 35 ve en son teknoloji ile donatılmış Alüminyum Damper K.SKA’yı da kapsayan geniş ürün yelpazesini bauma 2019’da sergileyecek. Tırsan, ayrıca fuarda iki yeni lansman aracını da inşaat ve ağır nakliye endüstrilerine tanıtacak.