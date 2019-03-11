Conecto teslimatları devam ediyor!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Özel Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto; Hasan Cayit ve Mahmut Kalkan’ a teslim edilmiştir. Teslimat sırasında yetkililer, Conecto’yu düşük işletme maliyeti ve düşük yakıt tüketimi özelliklerinden dolayı tercih ettiklerini dile getirirken, Mercedes-Benz markasına ve Mercedes otobüslerine duydukları güvenden de bahsettiler.

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