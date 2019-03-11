Şehir içi yolculuğun adresi

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü A.Ş’ye satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto; Ahmet Boylu, Fatih Uluman ve Gürkan Uluman ’a teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve yüksek konforuna vurgu yapıldı. Müşterimiz, Mercedes-Benz kalitesine duyduğu güven nedeniyle tercihini yine Conecto’dan yana kullandığını belirtti.

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