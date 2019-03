Mitsubishi SUV cazibesi

Anasayfa » Otomobil

Mitsubishi’nin 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni nesil SUV'unu tanıttı.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), yeni nesil crossoveraracını 5-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıttı.MMC ayrıca kullanıcıların otomobilleri ve evleri arasında ortak elektrik üretip depolamasına imkan vererek elektrikli araçların değerini arttıran yeni enerji ekosistemi DENDO DRIVE HOUSE (DDH) tanıtımını da gerçekleştirdi. MMC bayilerinden EV/PHEV satın alan müşterilere sunulan DDH, V2H (Vehicle to Home, Araçtan Eve) tabanlı bir ev sistemi olarak Avrupa ve Japonya'da 2019'da kullanıma giriyor.Mitsubishi Motors fuardaki standında 2019 Eylül ayında Türkiye pazarına girecek, yeni makyajlı pick-up’ı L200 ile de dikkat çekti. Sağlamlık, dayanıklılık ve yük performansı en üst düzeyde olan Mitsubishi Motors’un global stratejik modeli yeni Mitsubishi L200, keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurguları ile Mitsubishi Motors pick-up anlayışını güçlendirerek modern bir görünüm sunuyor. Far ve tampon parçaları, güçlü tasarımın parçası haline gelerek ön ve arka tasarımları çevreliyor.Mitsubishi’nin global arenadaen çok satan üçüncü aracı olan ASX’in yeni kasası da 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Hafif ve kompakt bir gövde ile sürücüye mükemmel bir hakimiyet, keyifli ve kolay bir sürüş sağlayan ASX, Avrupa pazarlarına 5 ileri vitesli manuel şanzıman ya da 6 vitesli Spor Modlu INVECS*1-III CVT şanzıman ile uyumlu 2.0L MIVEC*2 16 valf motor seçenekleri, iki ve dört tekerden çekişli versiyonlarıyla Avrupa piyasasına girecek.Mitsubishi Engelberg Tourer ismini İsviçre'nin orta kesiminde bulunan muhteşem manzarası, bakımlı pistleri, kayak ve snowboard tutkunlarına pist dışı yamaçlarında sunduğu maceralarla dünya çapında ün kazanmış olan Engelberg kayak merkezinden alıyor.MITSUBISHI ENGELBERG TOURER çift motorlu, dört çeker (4WD),şarjlı hibrid elektrikli bir araç (PHEV). Engelberg Tourer adına yakışır şekilde, yüksek performansıyla sürücülerin her hava ve yol koşulunda güvenli ve zevkli yolculuklar yapması için tasarlandı. PHEV’lerin ortak özelliği olan uzun menzille birleştiğinde, şarj altyapısı bulunmayan yerlere bile seyahat etmeyi çok kolaylaştırıyor. Akıllı tasarımıyla yolcu kapasitesinin yanı sıra bagaj hacmi de sunan araç, sürücünün ve yolcuların merak duygusunu kışkırtıyor ve onları daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyime çağırıyor.MITSUBISHI ENGELBERG TOURER, adından da anlaşılacağı gibi, ünlü kayak merkezinin güzelliğine yakışan, zarif ve işlevsel bir crossover SUV olarak tasarlandı. Her detayındaMitsubishi imzasınıtaşıyan aracın gövdesi, her yolun üstesinden gelebilecek gücü ve sağlamlığı dışa vuruyor. Geniş içalanında herkes rahatça yolun tadını çıkarırken, ayrıntıya gösterilen özenle mümkün olan kalite ve işlevsellik de bir arada sunuluyor. Daha aktif bir yaşam tarzında SUV olarak yer alabilmesi için, tavanda otomatik açılıp kapanan sis farları, ön ve alt tamponların altında koruyucu plaka gibi özellikleri de var.MITSUBISHI ENGELBERG TOURER, MMC’nin Outlander PHEV modeliyle yarattığı çift Motorlu PHEV sistemini bir adım ileri götürerek, yeni nesil elektriklimotorve 4 tekerden çekiş sistemiyle daha da cazip hale getiriyor. Ayrıca PHEV sisteminin araç üzerindeki bağlantılı teknolojilerle birleşmesi sayesinde MITSUBISHI ENGELBERG TOURER her yolda, her hava koşulunda güvenle yol alıyor.• MITSUBISHI ENGELBERG TOURER'da yeni nesil crossover SUV’lara özel birPHEV sistemi kullanıldı. Yüksek kapasiteli motor aküsü, aracın orta kesiminde, zeminin altında yer alıyor. MMC’nin çift motor sistemiyle öne ve arkaya yerleştirilen güçlü elektrik motorları sayesinde, iç alanına 3 sıra koltuk alabiliyor• Araçta ayrıca PHEV sistemi için tasarlanmış 2,4L benzinli motor bulunuyor. Sıralı hibrid mod kullanımda jeneratör olarak görev yapan motor yüksek rejenerasyon oranlarına ulaşırken, silindir hacminin büyük olması ise motorun daha sessiz ve ekonomik çalışmasını sağlıyor. PHEV sisteminin daha verimli olmasının yanı sıra, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER'da kendiliğinden kapanarak sürtünmeyi azaltan ön panjur gibi tüketimi azaltanayrıntılara da yer verildi.• MITSUBISHI ENGELBERG TOURER elektrik enerjisiyle 70km'den fazla (WLTP) menzile sahipken, tam şarjlı akü ve dolu yakıt deposuyla 700km'den fazla (WLTP) yol alabiliyor. Elektrikli araçlara özgü sessiz, güçlü ve sarsıntısız yol keyfi, artık yüzlerce kilometre sürecek.• MITSUBISHI ENGELBERG TOURER, MMC’nin çift motor sürekli dört çeker sistemiyle ön ve arka akslara ayrı motorlardan güç sağlamanın yanında, Lancer Evolution serisinden edindiği bilgi birikiminin sonucu olan Aktif Savrulma Kontrolü (AYC) teknolojisiyle ön tekerlekler arasındaki tork dağılımını hassas bir şekilde kontrol ediyor. MMC’nin Super All-Wheel Control (S-AWC) entegre araç davranış kontrol sistemiyle birleştiğinde, dört tekerleği birbirinden bağımsız frenleyen ABS, ön ve arka motor gücünü dengeleyen Aktif Stabilite Kontrolü (ASC) ile hızlanma, yol tutuş, frenleme gibi performans dinamiklerinde çarpıcı bir iyileşme sağlıyor.• Çift Motor 4WD hareket sistemi, ön/arka tork dağılımını olağanüstü bir hızla ayarlarken, elektrikli motorların bir anda maksimum tork üretmesiyle mümkün olan benzersiz hızlanmaya da sahip. Ön tekerlekler arasında tork dağılımıyla, bu boyutta bir araçta hayal dahi edilemeyecek bir kıvraklık ve çeviklik sunuyor. Bu özellik, toprak veya karlı yollarda patinajı da azaltarak torkun yola en iyi şekilde aktarılmasını sağlıyor.AYC: Bu sistem direksiyon açısı, savrulma hızı, aktarılan tork, frenleme gücü, tekerlek hızı ve diğer bilgileri kullanarak sürücünün amacını ve aracın davranışını tespit ettikten sonra, ön tekerleklerde tork dağılımı ve bağımsız frenleme ile aracın davranışını, sürücünün isteğine uygun ve güvenli bir hale getirir.ASC: Yolun kaygan olması veya ani direksiyon hareketlerinden kaynaklanan dengesizliği azaltır.Connected Car System• Sürücünün entegre navigasyon sistemine adres girmesiyle birlikte, “Connected Car System” hava durumu, sıcaklık, yokuş, trafik ve yol şartlarını dikkate alarak optimum sürüş modunu seçer ve akü enerji yönetimi ve S-AWC sistemlerini kullanarak tork dağılımını ayarlar. Bu şekilde güvenli ve konforlu bir yolculuğun yanı sıra yakıt ekonomisi de elde edilmiş olur.MITSUBISHI ENGELBERG TOURER motorlarıyla hem keyifli bir sürüş hem de mükemmel çevre performansı sunuyor. Keskinyol tutuşu, araç dengesindenödün vermeyen dört teker kontrol sistemiyle, sürücünün tüm hava ve yol koşullarında güvenle ve sürprizlerle karşılaşmadan hızlanabilmesini, yavaşlayabilmesini ve dönebilmesini sağlıyor.Evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistem olan DENDO DRIVE HOUSE (DDH), EV/PHEV, çift yönlü şarj cihazı, güneş panelleri ve ev aküsünden oluşuyor. Paketi alanlar, elektrikli veya hibrid araçlarını evlerinde güneş panelleriyle şarj edebilmenin yanı sıra, EV/PHEV aküsündeki enerjiyi evlerinde de kullanabiliyorlar. DDH, kullanıcılarına elektrik tasarrufu sağlarken, aynı zamanda elektrik kesintilerinde yedek güç ünitesi olarak görev yapıyor.