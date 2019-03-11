Suzuki’de fırsatlar devam ediyor

Anasayfa » Kampanyalar

11 Mart 2019, 10:29

Suzuki Vitara’da fırsatlar tam gaz devam ediyor.

Suzuki'nin gerçek SUV modeli Vitara, Mart ayında sunduğu kaçırılmaz fırsatlarla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki macera severlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği ile rakipsiz fiyatlarla satışa sunulan Suzuki Vitara, Mart ayı boyunca ÖTV ve hurda indirimine ek olarak özel satış fırsatlarıyla öne çıkıyor. Mart ayı boyunca yetkili Suzuki satıcılarında müşterileri sürpriz indirimler beklerken, dileyenler 20 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğini de tercih edebiliyor.Üstelik Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı’na özel olarak yeni Swift modellerinde 3 bin TL’ye varan, Vitara’da ise 4 bin 500 TL’ye varan indirimler sunuluyor.Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm donanım seçeneklerindestandart olarak sunuluyor. Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.