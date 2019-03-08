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Mercedes-Benz, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü’nü özel kısa filmi ile kutluyor
08 Mart 2019, 18:14
Otomobilin mucidi Mercedes-Benz, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü'nde dünyadaki tüm dikkatleri o kadına yoğunlaştırıyor.
O kadın olmasaydı belki de marka hiçbir zaman bugünlere gelemezdi: Bertha Benz. Mercedes-Benz, 3 Mayıs’ta 170. yaş günü kutlanacak olan Bertha Benz’in tarihi uzun mesafe yolculuğunu, “Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk” adındaki kısa film ile canlandırıyor. Bu kısa ama anlamlı hikâye, dünyanın dört bir yanındaki tüm kadın ve erkeklere ilham kaynağı oluyor ve onları cesaret ve özgüvenle vizyonlarının peşinden gitmeye teşvik ediyor. Dört dakikalık filmde, yaklaşık 130 yıl kadar önce ikmal yapılan eczanenin dünyanın ilk akaryakıt istasyonu kabul edilmesi detayına da yer veriliyor.
Bertha Benz güçlü bir kadın ve ölümsüz bir rol model olarak hem bir öncü hem de Mercedes-Benz’in ilk test sürücüsü oldu. Cesareti ve pes etmeyen kişiliği, hayata karşı pozitif yaklaşımı, zorluklara özgüvenle göğüs germesi ve hayata dört elle sımsıkı sarılması ile o sadece bir otomobili değil, koca bir endüstriyi ilerletti.
Bertha Benz‘in, eşinin icat ettiği otomobile halkın dikkatini çekmek için 100 km uzaklıktaki Pforzheim’e uzun soluklu bir yolculuk yapma kararı 130 yıldan daha uzun bir süre öncesinde kaldı. Ancak bugün, onun bu cesur davranışı her zaman olduğundan daha önemli, çünkü günümüz dünyasında başarıya giden yoldaki en önemli faktörler; kararlılık, kendine inanmak ve güvenmek. Bu da Bertha Benz’i günümüzde, yaşamın her alanındaki öncüler için en iyi rol model yapıyor.
Carl Benz, eşi Bertha için “O, benden çok daha cesurdu” demişti. Otomobilin mucidi Carl Benz, yarattığı otomobille birlikte 19. Yüzyılın ulaşım anlayışında devrim yapmıştı. Dünyayı değiştiren bu başarı, Bertha Benz’in yılmayan iyimserliği ve zor durumların altından kalkabilme kabiliyeti olmadan pek mümkün olmazdı. Halk, “gizemli” güçler tarafından hareket ettirilen yeni atsız arabaya şüpheyle yaklaşıyordu. Bertha Benz, iki oğlu Eugen ve Richard ile Pforzheim'a doğru uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkarken, çantasında kocasının icadına olan inancı vardı.
Mercedes-Benz bu hikâyeyi, dünyanın ilk akaryakıt istasyonunun da yer aldığı dört dakikalık kısa bir film olan ‘Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk’ adındaki film ile anlatıyor. Filmi Avrupa’nın lider kreatif ajansı antoni Garage hayata geçirdi, prodüksiyonu Anorak Film üstlendi. Yönetmen koltuğuna Sebastian Strasser otururken Kreatif Yönetmen olarak Alice Bottaro ile çalıştı.
She’s Mercedes ile kadın odaklı yaklaşım
2015 yılında Mercedes-Benz, özellikle kadınlara hitap etmek ve markaya duydukları ilgiyi arttırmak için “She’s Mercedes” girişimini başlattı. Bugün, Türkiye dahil 60'tan fazla ülkede kadınlar online topluluklar ve sosyal ağlar üzerinden görüş alışverişinde bulunabiliyor ve Mercedes-Benz dünyasından ve marka etkinliklerinden ilham alabiliyor.
Türkiye’de de Mercedes-Benz kadınların toplumda güçlenmesini destekliyor
Türkiye’de ise kadınlar özelinde Mercedes-Benz Türk, öncelikli olarak kız çocuklarının okutulması için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesine 15 yıldır ara vermeden desteğini sürdürüyor. Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kız çocuğuna destek olan proje çerçevesinde halen her yıl 1000’i meslek lisesi, 200’ü üniversitede okuyan1.200 kız öğrenci eğitim bursu almaya devam ediyor.
Mesleki gelişimlerine katkı
Mercedes-Benz Türk 2018 yılında, kız öğrencilere verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi arttırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etmeye karar verdi. Yıldız Kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri düzenlenmeye başladı. Bu eğitimlerde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alınıyor. Bu güne kadar 150’den fazla Her Kızımız Bir Yıldız bursiyeri bu eğitimi aldı.
Mezun bursiyerlere istihdam
Mercedes-Benz Türk; burs sağladığı öğrencilere staj ve eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerine istihdam olanakları sunuyor. Şu anda şirket bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın çalışanların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinden burs almış kızlardan oluşuyor.
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