Mercedes-Benz, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü’nü özel kısa filmi ile kutluyor

08 Mart 2019, 18:14

Otomobilin mucidi Mercedes-Benz, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü'nde dünyadaki tüm dikkatleri o kadına yoğunlaştırıyor.