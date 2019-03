Pirelli’den yaz lastiği performansına sahip ilk kış lastiği

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

08 Mart 2019

Yeni “P Zero Winter” Cenevre’de tanıtıldı!

“P Zero Winter”: yaz gibi hissettiren ilk kış lastiği





Track Adrenaline özelliğiyle pistte maksimum performans ve güvenlik





Sıfır emisyonlu spor otomobiller için ‘Elect’ işareti

Color edition orijinal ekipman olarak sunuluyor

Pirelli’nin en özel ürünleri, “P Zero World” mağazalarında

Bunların tümü Pirelli’nin genişleyen P Zero ailesine katılıyor. Bir markadan daha fazlası olan P Zero; onun teknoloji, tutku ve ayrıcalık dünyasını temsil ettiğini bilen performans otomobili hayranlarının küresel ölçekte tanıdığı bir ikon haline gelmiş bulunuyor. Yeni ürünlerle zenginleşen P Zero ailesi, Pirelli’nin özel tasarım (“terzi işi”) stratejisine yeni bir boyut daha katıyor. Müşteri, bireysel kullanıcı ya da küresel bir otomobil üreticisi olsun, Pirelli premium ve prestij segmentlerindeki hemen tüm önemli otomobillerin spesifik koşullarına göre kişiselleştirilmiş bir çözüm sunabiliyor. Mevcut ürün yelpazesine eklenen yeni P Zero Winter ile kış performansı, Track Adrenaline uygulaması tarafından pist sürüşünü izlemek için kullanılan sensörlerin yapay zekası, elektrikli süper otomobiller için üretilen ve ‘Elect’ işaretiyle ayrışan lastiklerde ileri teknoloji ve P Zero Color Edition ailesinin özelleştirilmesi gibi inovasyonlar fuarda tanıtılıyor.Pirelli Operasyon Genel Müdürü Andrea Casaluci, “P Zero, Pirelli’nin en önemli ve bizi farklılaştıran markasıdır. Otomotiv dünyasında performans ve güvenirliğin ikonudur. Formula 1 lastikleriyle başlayıp elektrikli otomobil lastiklerine ve şimdi de kış lastiklerine uzanan P Zero ailesi, dünyanın en önemli lastik mağazaları tarafından satılıyor ve stratejimizin özünü temsil ediyor. Bunun kazanan bir strateji olduğu da kanıtlanıyor zira prestij segmentindeki otomobillerin yarıdan fazlasına orijinal ekipman olarak lastik sağlıyor, dünyanın en önemli otomobil üreticileriyle işbirliği yapıyor, büyümeye devam ederken otomotiv sektöründeki bu önemli geçiş anında müşterilerimize eşlik ediyoruz” diyor.Pirelli’nin 30 yıldan uzun süredir mükemmel performansla özdeşleşmiş olan en ünlü markası P Zero, şimdi yeni “P Zero Winter” kış lastikleriile kış koşullarının üstesinden gelmeye hazır. Pirelli, geçmişten bu yana edindiği kış lastiği tecrübesiyle yeni ürüne soğuk asfaltta güvenlik ve performans kazandırırken mükemmel sürüş deneyimi doğrudan ünlü P Zero tarafından sağlanıyor.Dünya çapındaki otomobil üreticileri, performans otomobilleri için düşük tutuş koşullarında bile bu araçların üretebileceği tork ve güçle başa çıkabilecek lastiklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle Pirelli’nin de yeni P Zero Winter lastiğin geliştirme, teknik seçimler ve otomobil üreticileri için homologasyon aşamaları boyunca yaz lastiğine eşdeğer bir sürecin izlendiğinden emin olması gerekiyordu. Performansın peşinden gidilirken hiçbir ödün verilmedi. Projenin başlangıcında belirlenen ve sonunda elde edilen hedef, süper otomobil ve lüks otomobil sahiplerine P Zero yaz lastikleri ile aynı sürüş hissini veren, sezon geçişini adeta fark ettirmeyen lastikler sunmaktı. Hamur, sırt deseni ve teknik çözümler, yeni lastiğin kışın tipik yol koşullarına adapte olmasını sağlayarak aynı güvenlik ve kontrol seviyelerini koruyabiliyor.P Zero ailesi, yeni kış lastiğinin de eklenmesiyle şimdi dünyanın en sportif ve prestijli otomobillerini donatmak için her tür lastiği sunuyor. Her lastik, Pirelli mühendislerinin her otomobil üreticisindeki meslektaşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği geliştirme çalışmalarının kanıtı olarak yanaktaki özel bir işaretle ayırt ediliyor ve her otomobil için “terzi işi” olarak üretilmiş bir Pirelli lastiği olduğunu ortaya koyuyor. Bu süreç, Pirelli’nin ‘mükemmel uyum’ stratejisinin bir özeti olurken işaretli her lastik, takıldığı otomobilin kendine has özelliklerini bütünleyen doğru teknik performansı tam anlamıyla sağlıyor. Bu strateji yeni P Zero Winter lastiklerde de titizlikle uygulanıyor.Adı hâlâ P Zero olsa da Pirelli Cyber Technologies tarafından sağlanan zekanın eklenmesiyle odak kış yollarından yarış pistine kayıyor. Pirelli’nin Cyber birimi, süper otomobillerini pistlere çıkarmak isteyenler için “Track Adrenaline” sistemini sunuyor. Pistlere yönelik bu yeni uygulama hem keyif için yarışan sürücülere hem de profesyonel sürücüler ve sürüş okullarına hitap ediyor ve aynı anda hem tur zamanlayıcı hem lastik basınçlarını ve sıcaklıkları için gerçek zamanlı izleyen bir sistem oluyor.Sistem, lastikleri ne zaman ısıtması, ne zaman hızlı tur atması ve ne zaman pit stop yapması gerektiğini belirlemek ve sürücüye iletmek için telemetri ve lastik verilerini kombine ediyor.Track Adrenaline, arabaya kolayca takılabilen bir elektronik kutu, ayrıca P Zero Track Adrenaline akıllı telefon uygulaması ve içinde sensörler bulunan P Zero Trofeo R lastikleri içeriyor. Kutu, wi-fi aracılığıyla uygulama ile iletişim kuruyor ve sofistike bir tur zamanlayıcının yanı sıra pistteki her turla ilgili telemetri bilgileri ile gerçek zamanlı analiz sağlıyor. Tur zamanları, toplam zaman, maksimum ve ortalama hız, hızlanma, frenleme, teorik olarak ideal turlar ile önceki turların performansının karşılaştırması, uygulamanın her sürücüye sunabileceği ekranlar arasında yer alıyor.Pirelli Track Adrenaline kutusu ayrıca hassas coğrafi konum belirlemeyi ve yarış çizgilerinin tanımlanmasını garanti eden ve zamanlama da yapan güçlü bir GPS ünitesi içeriyor. Temmuz ayında lanse edilecek olan Pirelli Track Adrenaline’ı, sürüş meraklıları P Zero Experience kapsamında deneyebilecekler. Pirelli’nin çoğu zaman dünyanın en prestijli otomobil üreticileriyle işbirliği yaparak müşterileri için düzenlediği pist günleriSpa-Francorchamps, Abu Dabi, Mugello ve Silverstone gibi tanınmış parkurlarda gerçekleştiriliyor.P Zero'nun evrimi, genişleyen elektrikli spor otomobil pazarını da kapsıyor. Cenevre’de ilk kez P Zero lastikler üzerinde tanıtılan ‘Elect’ işareti, elektrikli plug-in hibrit otomobiller için üretilmiş lastikler olduğunu gösteriyor. ‘Elect’ işaretli Pirelli lastikleri, spesifik teknik özellikleri sayesinde çevre dostu otomobillere çeşitli avantajlar sunuyor.Öncelikle, bu lastiklerin düşük dönme direnci, her otomobilin menzilini maksimuma çıkarmaya yardımcı oluyor. Ayrıca gürültü düzeyinin azalması sayesinde kabin içinde sessizlik vurgulanıyor. Elektrikli otomobillerde birincil gürültü kaynağı artık motor olmadığı için lastiklerin ürettiği ses frekanslarının düşürmek, elektrikli sürüşün temel avantajlarından biri olan sessizliği öne çıkarıyor. Son olarak, ‘Elect’ işaretli Pirelli lastikleri, şanzımanın yoğun talebi doğrultusunda anında kavrama sağlıyor. Elektrikli motorlar, en düşük devir aralığından itibaren mümkün olan maksimum torku sağladığı için asfalta anında tutunan lastikler gerektiriyor. Her ‘Elect’ işaretli Pirelli lastiği, Mükemmel Uyum stratejisi doğrultusunda kullanılacağı otomobile göre kişiselleştiriliyor. Bu lastiklerle donatılan Italdesign DaVinci ve Pininfarina Battista, sadece sıfır emisyonlu motorlardan güç alan iki süper otomobil olarak Cenevre fuarında görücüye çıkıyor.Lastiklerin yüzünü değiştiren Color Edition devriminin yeni bir sayfası Cenevre’de açılıyor ve prestijli otomobil üreticileri tarafından orijinal ekipman olarak sunuluyor. Üreticiler için yeni bir özelleştirme seçeneği olan Color Edition ile Mükemmel Uyum stratejisi doğrultusunda otomobillerin spesifik özelliklerine uyacak lastikler sunuluyor. Artık bu lastikler renkli yanak detaylarıyla öne çıkabiliyor. Aston Martin DBS Superleggera, homologasyonlu renkli lastiklerle donatılmış ilk otomobillerden biri olacak. Talep doğrudan, müşterilerine mümkün olduğunca fazla kişiselleştirme olanağı sunmaları gerektiğinin bilincinde olan premium ve prestij otomobil üreticilerinden geliyor. Diğer prestijli ve premium üreticiler de şu anda otomobilleri için Pirelli P Zero Color Edition lastiklerini homologe ediyor. P Zero otomobil lastiklerinden Diablo Supercorsa SP motosikletlere ve Velo serisine kadar renkli lastik serisinin tamamı Cenevre’de Pirelli standında sergileniyor.P Zero markası 2019 yılındaziyaretçilerin İtalyan şirketinin kültürünü deneyimlemelerini sağlayan amiral gemisi, yeni P Zero World mağazalarının açılmasıyla bir kez daha öne çıkıyor. Ocak ayında Dubai mağazasının ardından yılın ikinci yarısında Melbourne ile iki güçlü lüks ve spor otomobil pazarında yeni mağazalar açılmış olacak. Los Angeles, Münih ve Monaco'yu takip eden Dubai ve Melbourne açılışları ile Pirelli mağazasının küresel varlığına iki yeni kıta daha eklenmiş oluyor. Bu “lastik butikleri”, müşterilerin Pirelli yelpazesindeki en özel ürünlerin yanı sıra diğer özel hizmetleri de bulabilecekleri yerler olarak Pirelli’nin perakende stratejisini mükemmel bir şekilde yansıtırken şirketin pazardaki önemli konumunu da simgeliyor. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerin ağırlandığı standın adının da P Zero World olması kesinlikle tesadüf değil