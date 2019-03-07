Goodyear’dan yarının teknolojisi

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

07 Mart 2019, 18:10

Goodyear, 2019 uluslararası Cenevre otomobil fuarı’nda geleceğin lastiklerini tanıttı.



• Goodyear ve Klairmont Kollections, yeniden dizayn edilen otonom Golden Sahara II aracını, yarı saydam Goodyear lastikleriyle 2019 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarttı.Goodyear, yarının araçlarına uygun olarak tasarladığı inovatif lastiklerini 2019 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilere tanıttı. 7-17 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda en yeni konsept lastiklerini fuar ziyaretçileriyle buluşturan Goodyear’ın hem karada hem de havada gidebilecek araçlar için tasarladığı Goodyear AERO, katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Goodyear’ın AERO modeli ile illgili 4 yenilikçi özellik dikkat çekiyor;• Multimodal Tasarım: AERO multimodal eğim-döner mil konseptinden oluşmaktadır. Bu sistem bir aktarma organı görevi üstlenerek geleneksel kara yolunda kullanım sisteminden kaldırma gücü sağlayan uçak pervane sistemine geçişlerin veya kara yolu kullanım sistemine geri dönüşlerin mümkün olmasını ve ilgili kuvvetlerin absorbe edilmesini sağlar. AERO, bu kapasiteye sahip araçların gelecekteki kullanıcılarına karada sürüşten havada sürüşe sorunsuzca geçiş olanağı tanıyacaktır.• Basınçlı Hava ile Çalışmayan Yapı: Bu konseptin ispitleri aracın ağırlığını taşıma desteği sağlayacak ve lastikler yana yatırıldığında pervane kanadı gibi görev yaparak aracın yerden yükselmesini sağlayacaktır. Bu eşsiz havasız lastikler basınçlı hava ile çalışmayan bir tasarıma sahiptir ve kara yolundaki sürüşlerde yaşanan sarsıntıların etkisini hafifletecek kadar esnek ve döner millerin aracı düşey olarak kaldırabilmesi için gerekli olan yüksek hızlarda dönebilecek kadar dayanıklıdır.• Manyetik Sevk Gücü: AERO konseptinde sürtünmesiz sevk gücü için manyetik kuvvet kullanılacaktır. Bu sayede aracın kara yolunda kullanımı sırasında yüksek dönme hızlarına erişilebilecek ve ayrıca lastik yana doğru açıldığında araç yukarı doğru kaldırılıp ileri doğru hareket edebilecektir.• Optik Algılama: AERO’nun tasarımında yol koşullarının, lastiğin aşınma durumunun ve lastiğin yapısal bütünlüğünün gözlemlenebilmesi için ışıklı fiber optik sensörler kullanılacaktır.Bu konsepte ayrıca yapay zekâ işlemcisi de dahil edilecektir, bu işlemciyle lastiklerin sensörlerinden gelen bilgilerle araçtan araca ve araçtan alt yapıya gelen veriler birleştirilecektir. Yapay zekâ işlemcisi bu veri akışını aracın uçar moda ya da kara yolu modunda kullanılabilmesi için bir hareket planı önerebilmek üzere analiz edecek ve lastikle bağlantılı olası sorunları gerçekleşmeden belirleyecek ve çözüme kavuşturacaktır.AERO, tamamen kavramsal bir tasarım olsa da, basınçlı hava ile çalışmayan yapı ve akıllı lastik gibi içerdiği teknolojilerden bazıları günümüzde Goodyear tarafından geliştirilmektedir. Diğer teknolojik özellikler ise gelecek için yeni fikirler ve olası yeni ürünler geliştirilmesine temel sağlamaktadır.Goodyear’ın Baş Teknoloji Yöneticisi Chris Helsel Goodyear AERO ile ilgili olarak: “Goodyear, 120 yıldan uzun süredir alanında öncü firmalarla iş birliği yaparak ve ulaşım alanında değişiklikleri ve yenilikleri hedefleyerek yılmadan, kararlılıkla inovasyonlarına ve yeni buluşlara devam etti. Kentsel ulaşımda karşılaşılan sorunların ve yoğunluğun çözümü olarak hava ulaşımına yönelen firmalarla birlikte gelişmiş lastik mimarisi ve malzemeleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar bizi, hem geleneksel lastikler gibi kara yolunda kullanılacak hem de havada bir pervane sistemi gibi görev yapabilecek bir lastik tasarımını hayal etmeye sevk etti. Goodyear’ın konseptleri yeni hareket ekosisteminde lastik ve ulaşım teknolojileri açısından yeni tartışmaları teşvik ediyor” diye konuştu.Klairmont Kollections ile iş birliği yapan dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, Golden Sahara II’yi de 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Şovu’nda tüm katılımcılara sundu. Özel olarak üretilmiş olan 1950’li ve 60’lı yılların ikonik otomobil, otonom araçların öncülerinden olarak biliniyor ve araçta Goodyear tarafından tasarlanmış parlak ve yarı saydam lastikler yer alıyor.Goodyear Avrupa Tüketicileri Müdür Yardımcısı Henry Dumortier; “1950’li ve 60’lı yıllar Goodyear’da yoğun inovasyon çalışmalarının gerçekleştiği dönemlerdi. Ayın keşfedilmesinden kara yollarındaki hız rekorlarına dek birçok alanda öncü olan firmalarla ortaklıklar geliştirdik. Goodyear’ın Golden Sahara II projesi için yaptığı iş birliği, otonom hareket kabiliyeti alanında geleceği şekillendirmek için attığımız ilk adımdı” diye konuştu.Jim Street ve efsanevi araç tasarımcısı George Barris tarafından geliştirilen Golden Sahara II, yeni elektronik sistemlerin test edileceği bir platform olarak öne çıkıyor. Kontrol sistemi, hızlanma, fren ve sürüş hâkimiyeti özelikleri açısından uçaklardan ilham alınarak tasarlanan kumanda kolundan oluşuyor ve yol üzerindeki olası nesneleri fark eden sensörler kullanılarak tasarlanmış otomatik fren sistemi bulunuyor.Bu aracın lastikleri Goodyear tarafından sentetik kauçuğun yarı saydam formu olan Neothane kullanılarak geliştirildi ve lastiklerin parlamasını sağlayan iç ışıklandırma sistemi bulunuyor. Lastiklerin kötü hava koşullarında da görünür olması ya da sürücü frenlere bastığından ışıkların yanacağı şekilde bağlantıların yapılabilmesi açısından bu proje özellikle Goodyear için lastiklerin fizibilitesi konusunda geniş kapsamlı araştırmalar gerektiren bir çalışma olarak yer alıyor.Chicago’da bulunan ve 300 klasik ve özel yapım araca ev sahipliği yapan Klairmont Kollections Müzesi’nin sahibi ve kurucusu Larry Klairmont; “Golden Sahara II eşi benzeri olmayan bir arabadır ve Amerikan otomobil tarihinin bir kısmıdır. Ekibim ve ben, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Şovu için Goodyear ile iş birliği yaparak bu ikonik otomobili tekrar yaşama döndürmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.Golden Sahara II, popüler olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ni dolaştı, televizyonda ve filmlerde yer aldı. Klairmont Kollections Mayıs 2018’deki Mecum açık artırmasında satın alana kadar 50 yıl boyunca bir garajda bekledi. Golden Sahara II, Chicago’da bulunan özel ve klasik araç firması Speakeasy Customs and Classics tarafından restore edildi ve Goodyear tarafından geliştirilen dört yeni Neothane lastikle birlikte Cenevre’de sergilendi.Dumortier sözlerine şunları ekledi “Bir kez daha Golden Sahara II projesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduk. Keşif ve inovasyon Goodyear’ın çalışmalarının esasını oluşturmaya devam ediyor. Golden Sahara II gibi projelerde çalışmak ve Cenevre’de sergilediğimiz gibi konsept lastikler üretmek, hayal gücümüzü geliştirmek ve geleceğe yönelik ürünlerle ilgili vizyonumuzu artırmak açısından bize eşsiz fırsatlar sunuyor”.