Fiat'ın Cenevre sürprizi! 07 Mart 2019, 17:34 Fiat'tan yenilikçi ve modüler elektrikli mobilite konsepti! Bu yıl 89'uncu kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda Fiat, sürpriz bir yeniliğe imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalyan markanın 120'nci yaşına özel olarak geliştirilen ve elektrikli mobilite ihtiyaçlarına benzersiz bir çözüm sunan Fiat Concept Centoventi konsepti, modüler ve çevreci yapısı ile otomotiv dünyasında yeni bir çığır açıyor. Kişiselleştirme konusunda sınırsız bir deneyim sunan konsept, ilave bataryalar sayesinde 500 km'ye kadar menzil sunuyor.







Avrupa’nın ve dünyanın en önemli otomobil fuarlarından birisi olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda Fiat sürpriz bir konsept otomobili gün yüzüne çıkararak tüm dikkatleri tekrar üzerine çekti. Geleceğe yön veren özellikleriyle öne çıkan Fiat Concept Centoventi konsept otomobili, elektrikli mobilite çözümleri konusunda çığır açan yeniliklere imza atıyor. Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden konsept, geçmiş yılların yansıması olarak İtalyancada ‘yüz yirmi’ anlamına gelen Centoventi adını taşıyor. Marka, Fiat 500 modeliyle endüstriyel ve kültürel bir devrime yol açtığı 1950’lerde olduğu gibi elektrikli çözümlere geçiş sürecinde olan otomobil dünyasına modülerlik konusunda devrim yaratan tasarım özellikleriyle yeni bir yaklaşım getiriyor.



Kişiselleştirme konusunda sınırları aşan bir konsept otomobil!



Fiat Concept Centoventi, satın alma aşamasında herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır “boş bir tuval” olarak nitelendiriliyor. Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Fakat son kullanıcı, ‘4U’ programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor. Otomobil modern cihazlar gibi; dış gövde renkleri, iç mekân mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de dahil tamamen özgün bir şekilde yapılandırılabiliyor. Üstelik buna batarya çözümleri de dahil ediliyor ve kolaylıkla konsepte ekstra pil yerleştirilebiliyor. Konsept otomobili özel kılan en önemli özelliklerden biri de sürekli olarak güncellenebilmesi oluyor. Fiat Centoventi kullanıcısı, markanın yeni versiyon, özel seri veya makyaj gibi güncellemelerini beklemesi gerekmiyor. Kullanıcının talep etmesi halinde istediği zaman arzu ettiği değişikliği yaparak otomobilini güncelleyebiliyor. Uygulama son derece hızlı ve düşük maliyetli yapısıyla dikkat çekerken, toplamda 120 aksesuardan oluşan çözüm paketiyle gerçekten de devrim niteliğinde bir iş modeli ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Fiat Concept Centoventi, markanın işlevsel ruhunu somutlaştırırken, aynı zamanda 120 yıllık köklü geçmişten elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi geleceğe taşıyor ve bunu yaparken de 1980'lerin Panda'sına gönderme yapan bazı tasarım öğelerini modern bir şekilde ele alarak benzersiz bir tasarım ruhu ortaya koyuyor. İtalyan tasarımından ilham alınan Fiat Concept Centoventi, Fiat'ın “az daha çoktur” felsefesini yansıtıyor. Bu, gereksiz olandan arınarak araç içinde daha fazla yaşama alanı oluşturma (More You), çevreye ve topluma karşı daha duyarlı olma (More Care) ve değer ve görünüm olarak markanın DNA’sına sadık kalma (More Fiat) olmak üzere üç temel kavramın harmanlanması anlamına geliyor.







Tamamen yenilikçi bir felsefe



Fiat Concept Centoventi kullanıcının isteğine uygun olarak şekillendirilebilir yapısıyla devrim yaratıyor. Fiat Chrysler Automobiles Grubu’nun satış sonrası ürün ve hizmet markası olan Mopar kişiselleştirmeye yönelik tamamen yeni bir iş modeli ile devreye giriyor. Tamponlar, polikarbon tavan, bagaj kapağı, özel gösterge tablosu ve bataryalar olmak üzere Mopar tarafından sağlanan 6 donanım ilgili aksesuarın satışını da yapan yetkili satıcı tarafından monte edilirken, ses sistemi, “Lingotto” gösterge paneli, kapı saklama alanları veya koltuk minderleri de dahil 114 aksesuar çevrimiçi ortamda satın alınarak kullanıcı tarafından da montajı yapılabiliyor. Dahası bardak tutucu veya dosya tutucu gibi aksesuarlar örneğin araç sahibinin evinde, bayide veya işinde uzman bir matbaada 3D yazıcı ile oluşturulabiliyor.







Modüler kokpit mimarisi ile sunulan “tak ve kullan” çözümler



Fiat Concept Centoventi kokpitini en iyi tarif eden kelimeler; modüler, ferah ve iyi aydınlatılmış! Dört kişiye kadar yaşama alanı sunan iç mekân baştan aşağı yeniden yapılandırılabiliyor ve insan odaklı mimarisiyle günümüz dünyasının gereklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Otomobilin felsefesine uygun olarak, iç mekânın çeşitli kısımları "tak ve kullan " prensibi ile şekillendiriliyor. Ön panelde ünlü Lego bloklarına benzer patentli kenetleme montaj sistemi sayesinde, herhangi bir şekil veya fonksiyonu ilave etme imkânı sunan küçük delikler yer alıyor. Aynı yaklaşım kapı panellerinde de bulunuyor. Buzdolabı kapaklarından ilham alınan bir uygulama saklama alanlarından hoparlörlere kadar tamamen kişiselleştirilebilir bir yapı kullanıma sunuyor. İnovasyon ve modülerlik koltuklarda da aynen devam ediyor. Geri dönüşümlü ve sürdürülebilir malzemeden üretilen minder ve başlıkların renk ve malzemesi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Ön yolcu koltuğu bir saklama kutusuyla veya çocuk koltuğuyla değiştirilebiliyor. Arka koltuklar kızaklar üzerinde ileri geri-geri kaydırılabiliyor ve sırtlık ise dönerek bagaj kapasitesini büyütmeye yardımcı oluyor.







Yenilikçi koltuk ve koltuk başlığı malzemeleri



Fiat Concept Centoventi’de kullanılan malzemeler yeni tasarım ufuklarını beraberinde getirirken, modaya uygun günlük eşyalardan ilham alıyor ve yenilikçi teknolojik çözümlerle benzersiz üretim süreçlerini bünyesinde barındırıyor. Spor ayakkabı üreticileri, moda ikonları, yüksek performanslı ürünler ve alanının en iyi endüstriyel ortakların da dahil edildiği süreçler benzersiz çözümlere hayat veriyor. Örneğin koltuklar özel bir reçine kullanılarak formüle edilen ve patentli bir işlemle üretilen yenilikçi bir plastikten üretiliyor. Sonuç olarak köpük gibi diğer kalıplanabilir plastiklerden üç kat daha hafif bir malzeme elde ediliyor. Kendinden renkli olan bu malzeme çekici görünümü ve dokunma hissi uyandıran yumuşak yüzeyiyle dış kaplamaya ihtiyaç duymuyor. Yine bu malzeme anti mikrobik, UV ışınlarına dayanıklı ve tamamen yıkanabilir özellikte olup metalik ve sedefli renkler de dahil olmak üzere farklı renklerde üretilebiliyor. Yüzde 100 geri dönüşümlü ipliklerden üretilen koltuk sırtlıkları ve koltuk başlıkları “3D örgü” teknolojisi ile yenilikçi üretim tekniği. Bu teknoloji spor ayakkabı veya diğer teknik spor kıyafetler olmak üzere sadece spor endüstrisinde değil, aynı zamanda yenilikçi, fonksiyonel, esnek koltuk üretimi olmak üzere iç tasarımda da başarıyla kullanılıyor.



Kokpit için yeni patentli delikli sistem ve yeni ‘Lingotto’ 20 inç gösterge paneli



Sürücünün önünde, kişiselleştirmeye yönelik çeşitli aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlenmesi için yenilikçi, tek parça konsol bulunuyor. Bu yapı kullanıcıya rahat ve konforlu bir ortam sunmak üzere bardaklıktan şişe tutacağına kadar birçok aksesuarla kişiselleştirilebiliyor. Gösterge paneli ise iki farklı çözüm şeklinde sunuluyor. Bunlardan ilki 10 inç büyüklüğündeki ekranla birlikte akıllı cep telefonunu sistemin kalbi olarak konumlandırıyor. İkinci çözüm ise ilave fonksiyonları beraberinde getiren ikinci entegre ekran ile birlikte 20 inçlik bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar bunun dışında ek bir ücret ödemeden, navigasyon, müzik, mesajlaşma, vb. işlevleri kullanmak için akıllı telefonlarını veya tabletlerini konsola sabitleyebiliyor. Daha geleneksel bir çözüm arayanlar, gelişmiş ve tamamen dijital 20 inçlik ‘Lingotto’ gösterge panelini seçebilir. Böylece ‘Lingotto’ ekrana entegre edilen insan makine arayüzü dışında sinyal yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, fren sistemi ve batarya şarj durumu gibi güvenlik fonksiyonları devreye giriyor.



Üstü açık doğan konseptin yenilikçi tavan çözümleriyle üstü kapanıyor



Üstü açık otomobil sürme keyfi vaat eden Fiat Centoventi üstü açık olarak yollara çıkıyor ve tabii ki istendiğinde üstü kapanabiliyor. Fiat Centoventi’de; iki renkli polikarbon tavan, kanvas tente tavan, entegre bagaj kutusu ve yenilikçi bir güneş paneline sahip tavan olmak üzere birçok farklı seçenek sunuluyor. Söz konusu güneş panelinin ürettiği enerji ile park halinde aracın içi serinletiliyor ve arka kısımdaki yenilikçi dijital ekranı enerji ile besliyor. Araç hareket halindeyken ‘Fiat’ logosunu gösteren bu ekran aracın durmasıyla sürücünün ‘messenger’ kodunu etkinleştirmesi halinde bir sosyal medya panosuna dönüşüyor.





Fiat tasarım dilinin son üyesi!



Fiat Concept Centoventi; retro-futuristik menteşe ve kilitler, cep telefonlarını hatırlatan yeni çok işlevli ön konsol, ince koltuklar, renkli jant kapakları ve LED pil şarj göstergesi görevini üstlenen dikey ızgaralarına sahip ön panjur gibi her bir tasarım ayrıntısıyla Fiat tasarım unsurlarını yansıtıyor. Sadece söz konusu tasarım detaylarıyla değil, Fiat Concept Centoventi genel gövde oranları ve ana tasarım hatlarıyla marka aidiyetine vurgu yaparken, çizilmelere karşı aracı koruyan ve yeni gelişmiş bir köpük malzemeden üretilen geniş kapı koruma kaplamaları karoseri koruyor.



500 km’ye varan sürüş menzili



Kişiselleştirme Fiat Concept Centoventi’nin modüler batarya kitinde de devam ediyor. Araç standart olarak 100 km menzile imkân tanıyan bataryalarla donatılıyor. Daha uzun menzil gereksinimlerinde araç zeminine monte edilen ve her biri ilave 100 km menzil sağlayan üç adet daha batarya kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor. Sürgülü bir kızak sistemi batarya kitlerinin hızlı ve kolay montajına imkân tanıyor. Ayrıca koltuğun altına da, kullanıcı tarafından sökülüp evde şarj edilebilen bir batarya daha monte edilebiliyor. Bu batarya ile birlikte elektrikli menzil 500 km’ye kadar çıkabiliyor. Bataryaların konumu ve montaj şekilleri aracın ağırlık dağılımını optimize etmek ve ağırlık merkezini düşürmek üzere tasarlanmış durumda ki bu da sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Ön camın altında bulunan çoklu şarj yuvası merkezi konumuyla aracın her iki yanından erişimi kolaylaştırıyor. 