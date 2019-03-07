Mega Ro-Ro gemisi sefere çıktı

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07 Mart 2019, 16:52

Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisini Türkiye’ye getirdi.

DFDS’nin Türkiye’ye dev yatırımları sürüyor





Üstün kapasiteli ve çevre dostu filolar geliyor

İNTERMODAL taşımacılık alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ro-ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Danimarkalı denizcilik ve lojistik devi DFDS,Türkiye’deki güçlü yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda DFDS’ninTürkiye’ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe’nin ev sahipliğinde, 7 Mart Perşembe günü U.N. Ro-Ro Pendik Limanı’nda düzenlenen isim verme töreniyle hizmete girdi.Antik Efes kentinden alınan ilhamla “Ephesus Seaways”ismi verilen gemi, 6.700 liner metre kapasitesiyle hizmet verecek. Gemi, aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki rotalarda DFDS müşterilerine hizmet verecek en büyük ro-ro gemisi olma özelliği taşıyor. İstanbul’dan hareket edecek Ephesus Seaways, 12Mart’ta Trieste’ye ulaşacak.“Ephesus Seaways” adı verilen geminin 7 Mart 2019 Perşembe sabahı gerçekleştirilen görkemli isim verme törenine, isim sponsorluğunu temsil etmek üzere VOLVO Group CEO’suMartinLundstedt’in eşi Eva Lundstedtde katıldı. Törene aralarında medya ve iş dünyasından konukların da bulunduğu 250 kişilik geniş bir katılım gerçekleşti.törende yaptığı konuşmada şu açıklamada bulundu: “Yeni gemimizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktan ötürü son derece gururluyuz. 6.700 liner metrelik 450 TIR taşıma kapasitesine sahip olan yeni gemimiz Ephesus Seaways Türkiye ve Avrupa arasında hizmet veren uluslararası karayolu nakliycileri ve lojistik şirketlerine çok daha geniş bir hizmet kapasitesi sunacak.”Törende DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe ise “Çin’in Jinling Tersanesi tarafından sipariş üzerine üretilen 6 ro-ro gemisinden ilki olan bu gemimiz, DFDS’nin Akdeniz’deki mevcut ağında hizmet verecek.Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren gemilerimize, çalışanlarımızın önerileriyle Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme kararımızkapsamında “Ephesus Seaways”adı verildi. DFDS’nin bu güçlü yatırımının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”“Ephesus Seaways”,U.N Ro-Ro Pendik Limanı’ndan, Türk Bayrağı’yla ilk kez Türk karasularında sefere çıkan dev bir Ro- Ro gemisi olarak Türk ihracatçısına ve ülkemiz ekonomisine hizmet verecek.Yeni ro- ro gemilerinin ikincisininde, ilkbaharın sonuna doğru Türkiye’deki filoya katılması bekleniyor.Geniş yük kapasiteleri ve yüksek teknolojilerisayesinde bu 6 ro-ro gemisi, taşınan TIR başına kayda değer ölçüde daha az enerji tüketme özelliğine sahip. Tüm gemilerde ayrıca Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe girecek olan kükürt sınırlaması yönetmeliğine uygun olarak kükürt oksit salınımını azaltan gaz yalıtım sistemleri bulunuyor.Daha yüksek verimlilik ve daha geniş bir kapasite sunan bu yatırım, yalnızca DFDS’nin Akdenizdeki hizmet ağlarındaro- ro taşımacılık operasyonlarını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda DFDS müşterilerinin faaliyetleri üzerinde de olumlu bir etki yaratacak. Hâlihazırda DFDS, İstanbul'da yeni bir “Yazılım Geliştirme Merkezi” kurarak Türkiye'deki DFDS çalışanlarının sayısını artırdı. Yazılım Geliştirme Merkezi’nin kurulması, filo ve liman kapasitelerindeki artışla beraber DFDS, Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine olan inancıyla ihracatını ve taşımacılık sektörünü desteklemeye devam edecek.