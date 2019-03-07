Total uzun yol sürücüleriyle buluştu

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07 Mart 2019, 16:04

Total Rubia ile uzun yol sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği “Total Rubia Roadshow” etkinliklerinde büyük ilgi gördü.

Total Turkey pazarlama ticari direktörü Cengiz Hisarcıklılar, “Uzunyol segmentinde önceliğimiz sürücü ve aracın güvenliği. Bu vesileyle her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz Total Rubia Roadshow aktiviteleri ile Türkiye’nin dört yanındaki uzun yol sürücülerine ulaşıp, üstün motor koruması ve yakıt ekonomisi sağlayan Total Rubia motor yağlarımızı kullanıcılarla buluştururken bu yıl sürücülere göz taraması uygulaması da yaparak güvenle yol almalarını sağlamayı hedefledik” dedi.Roadshow aktiviteleri sırasında motor koruması, yakıt ekonomisi ve yol güvenliği konusunda farkındalık kazanan sürücüler, kurulan sanal gerçeklik deneyimi oyunu sayesinde hoşça vakit geçirdiler.Geleneksel hale gelen roadshow’lara katılan sürücüler, aktiviteye özel yağ değişim kampanyasından diledikleri ilde, anlaşmalı yetkili servis değişim ve bakım noktalarında kişiye özel tanımlanan SMS kodlarıyla yararlanma fırsatı buldu.Ağır dizel segmentinin ürün ve pazarlama anlamında öncelikli segmentlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklılar, Total Rubia markasının yüksek kalite ve müşteri taleplerine kulak vererek güven sağlayan yaklaşımıyla yakın gelecekte uzun yol sürücülerinin ilk tercihi olmasını hedeflediklerini belirtti.