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Total uzun yol sürücüleriyle buluştu
07 Mart 2019, 16:04
Total Rubia ile uzun yol sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği “Total Rubia Roadshow” etkinliklerinde büyük ilgi gördü.
Türkiye’de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 28 yıldır faaliyet gösteren Total Türkiye ekibi, 2018 yılı boyunca 21 ilde 26 noktada düzenlenen etkinliklerde, uzun yol sürücülerine doğru yağ seçimi ve yeni nesil dizel motor teknolojisi konularında eğitimler verdi. 6.150 katılımcı, çevreci emisyon sistemleri ve yakıt ekonomisi kavramları hakkında bilgi edinirken TOTAL RUBIA markalı ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu.
Total Turkey pazarlama ticari direktörü Cengiz Hisarcıklılar, “Uzunyol segmentinde önceliğimiz sürücü ve aracın güvenliği. Bu vesileyle her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz Total Rubia Roadshow aktiviteleri ile Türkiye’nin dört yanındaki uzun yol sürücülerine ulaşıp, üstün motor koruması ve yakıt ekonomisi sağlayan Total Rubia motor yağlarımızı kullanıcılarla buluştururken bu yıl sürücülere göz taraması uygulaması da yaparak güvenle yol almalarını sağlamayı hedefledik” dedi.
Roadshow aktiviteleri sırasında motor koruması, yakıt ekonomisi ve yol güvenliği konusunda farkındalık kazanan sürücüler, kurulan sanal gerçeklik deneyimi oyunu sayesinde hoşça vakit geçirdiler.Geleneksel hale gelen roadshow’lara katılan sürücüler, aktiviteye özel yağ değişim kampanyasından diledikleri ilde, anlaşmalı yetkili servis değişim ve bakım noktalarında kişiye özel tanımlanan SMS kodlarıyla yararlanma fırsatı buldu.
Ağır dizel segmentinin ürün ve pazarlama anlamında öncelikli segmentlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklılar, Total Rubia markasının yüksek kalite ve müşteri taleplerine kulak vererek güven sağlayan yaklaşımıyla yakın gelecekte uzun yol sürücülerinin ilk tercihi olmasını hedeflediklerini belirtti.
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