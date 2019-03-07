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Türkiye’nin enerjisine Hareket desteği

07 Mart 2019, 15:07

Sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 5-6 Mart günleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Nükleer Santraller VI. Zirvesi ve II. Fuarı’na katılarak katma değerli hizmetlerini ve yaratıcı çözümlerini tanıttı.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, 5-6 Mart günleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Nükleer Santraller VI. Zirvesi ve II. Fuarı’na katıldı. Nükleer sanayide son teknoloji ve yeniliklerin yer aldığı fuarda Hareket, nükleer santral inşasında ihtiyaç duyulan mühendislik destekli ve katma değerli hizmetlerini tanıttı.



Fuara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, şunları söyledi: “Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı ve mevcut enerji fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle özellikle sanayi sektörü, nükleer enerjinin gücüne inanıyor. Bugün ülkemizde yapımı planlanan üç nükleer santral projesi bulunuyor. Bu projelerin inşasında gereken hizmetler dışa bağımlı olmadan, yerel tedarikçilerle gerçekleştirilebilir. Hareket olarak biz de alanında uzman ve deneyimli kadromuz, yaratıcı çözümlerimiz, son teknolojiye sahip altyapımız ve makine parkımızla bu santrallerin inşasında üzerimize düşen görevleri yapmaya talibiz. Bu fuarın yeni işbirlikleri için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”



