Kordsa ve Continental'den güç birliği

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07 Mart 2019, 14:45

Yeni çevre dostu yapıştırma teknolojisi CoKoon için güçlerini birleştirdi

Continental ve Kordsa birlikte, kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştıracak, yeni bir sürdürülebilir yapıştırıcı standardı geliştirdi. Bu tür güçlendirme malzemeleri lastik endüstrisi ile hortum ve taşıma bantları gibi mekanik kauçuk ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Yeni teknoloji, resorsinol ve formaldehit kullanılmadan tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasını sağlıyor. Continental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.İki AR-GE ortağı, 'CoKoon' adını verdikleri bu yeni yapıştırma teknolojisini ücretsiz lisanslama ile diğer lastik üreticileri ve tedarikçilerinin kullanımına açıyor. Ücretsiz lisanslama, bağımsız hukuk firması Advinno tarafından yapılacak. Continental ve Kordsa, hiçbir şekilde geliştirme veya lisans ücreti talep etmeme kararı aldı. Buna karşılık, bu teknolojinin daha da geliştirilmesi amacıyla lisans sahiplerinin kendi patentlerini dahil oldukları lisans havuzu aracılığıyla havuzun diğer ortaklarına ücretsiz olarak açmasını bekliyorlar. İlgilenen şirketler ilk laboratuvar numunelerinden talep edebilirler.Kordsa’nın Global Teknoloji Direktörü Devrim Özaydın ise “Hem çalışanlarımız hem de toplum ve çevre için daha çevre dostu ürünler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz” dedi. Continental Tires Malzeme ve Süreç Geliştirme ve Sanayileşme Başkan Yardımcısı Dr. Andreas Topp ise “Gelecekte karşılaşacağımız zorluklara şimdiden hazırlıklı olmak için iz bırakacak yenilikler yapmamız gerekiyor,” diyerek şöyle devam etti: “Sorumluluklarını yerine getirmek ve inovasyon gücünü ortaya koymak isteyen firmalar bu çevre dostu açık inovasyon teknolojisinin lisans havuzuna dahil olarak endüstrinin yenilikçi gücünü ortaya koyabilir.”Bugüne dek, tekstil güçlendirme malzemelerinde, kauçuk esaslı bileşiklerle güçlü bir yapıştırma sağlamak için resorsinol ve formaldehit olmazsa olmaz kimyasallardı. Bu maddeler kimyasal olarak sadece vulkanizasyon süreci ile değiştirildiği için bitmiş üründen çevreye yayılması önlenebiliyordu.Şimdi ise CoKoon yapıştırma teknolojisi ile bu iki madde olmadan ve üretim ekipmanını değiştirmeden tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün. Daha detaylı bilgi için www.cokoon.com adresi ziyaret edilebilir.- İsteyen tüm lastik ve mekanik kauçuk üreticileri ile tekstil tedarikçileri iki şirketin birlikte geliştirdiği çevre dostu güçlendirme teknolojisinden faydalanabilecek- Kordsa ve Continental geliştirdikleri teknolojinin lisansını, oluşturdukları lisans havuzuna dahil olan tüm paydaşlarla bağımsız hukuk firması AdvInno aracılığıyla ücretsiz lisanslama ile paylaşacak- İlgilenen herkes numune talebinde bulunabilir