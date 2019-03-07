Isuzu Moldova’da eğitimde

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07 Mart 2019, 13:37

Araçların teslim töreninden hemen önce Kişinev Belediyesi şoförlerine kapsamlı bir eğitim düzenledi.





Avrupa’nın tercihi teknolojik ve ergonomik Isuzu Citiport

Anadolu Isuzu, ilk kez 31 adet Isuzu Citiport aracıyla giriş yaptığı Moldova pazarında, araçların teslim töreninden hemen önce Kişinev Belediyesi şoförlerine kapsamlı bir eğitim düzenledi.İhracat pazarlarında büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiren Anadolu Isuzu, farklı yurt dışı pazarlarına giriş yapmaya devam ediyor. En son Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen 31 araçlık Isuzu Citiport teslimatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, tören öncesi 19-20 Şubat’ta Kişinev Belediyesi şoförlerine kapsamlı bir eğitim düzenledi. Teslimat öncesinde Kişinev Belediyesinin 50 şoförüne ve teknisyenlerine eğitim veren Anadolu Isuzu genel araç tanıtımı, araç kumanda paneli ve düğme fonksiyonları, ısıtma-soğutma sistemi kumandası, hat tabelaları program yükleme, hat seçme fonksiyonları, araç ile ilgili yapılması gerekli günlük kontroller, bakım periyodları ve araç sürüş eğitimlerini gerçekleştirdi.Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekânın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.