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DHL Freight Ankara şubesinin yeni müdürü

07 Mart 2019, 09:56

DHL Freight müdürü İlke Aksu oldu.

Dünyada 220’den fazla ülke ve bölgede 500 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Deutsche Post DHL Grup’un karayolu taşımacılığı hizmetlerinden sorumlu şirketi DHL Freight’in Ankara Şube Müdürlüğüne İlke Aksu atandı. Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Aksu, karayolu taşımacılığı kapsamında lojistik sektörü kariyerine 2007 yılında başladı.Edindiği deneyim ve başarılı çalışmaları neticesinde operasyon şefliğine kadar yükselen Aksu, 2014 yılında DHL Freight ailesine katıldı.



Ekim 2014’den bu yana DHL Freight’de Operasyon Şefi ve son olarak Ankara Şubesi Operasyon Müdürü olarak görev alan Aksu, Şubat 2019’da Ankara Şube Müdürlüğüne getirildi. Çok iyi derecede İngilizce bilen İlke Aksu, evli ve bir çocuk annesidir.



