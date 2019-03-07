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Jeep’ten avantajlı Mart kampanyası
07 Mart 2019, 09:52
Jeep, Renegade modelinde geçerli kampanyasında avantajlar sunmaya devam ediyor.
SUV dünyasının efsanevi markası Jeep,geçtiğimiz ay devreye aldığı özel kampanyasını Mart ayında da sürdürüyor. Ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Renegade modellerinde ÖTV ve tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini getirenlere 10 bin TL takas desteği sağlanıyor.Jeep Renegade, kampanya süresince ayrıca 50 bin TL’ye kadar 12 vadeyle yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
Mart ayı boyunca 2018 model Jeep Compass satın almak isteyenler ise cazip fiyat avantajları ile birlikte 100 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle yüzde 1,49 faiz oranlı, eşit ödemeli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.
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