Hicri Ercili için özel üretim çekici

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06 Mart 2019, 16:32

Volvo Trucks, Hicri Ercili firması için özel olarak hafifletilmiş Volvo FM 460 4x2 çekici satışı gerçekleştirdi.





Türkiye’de distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yaptığı, güvenilirliği, kalitesi ve performansıyla dünyanın en çok tercih edilen ağır ticari araç üreticilerinden Volvo Trucks, firmaların ihtiyacına uygun çekici ve kamyonlar sunmaya devam ediyor. Araçlarda güvenlik ve performanstan taviz vermeden, farklı sistem ve donanımların seçimi, komponentlerin farklı konumlandırma imkanı gibi modifikasyon olanakları sayesinde rakiplerinden farklılaşan Volvo Trucks, lojistik firması Hicri Ercili’ye hafifletilmiş Volvo FM 460 4x2 çekici satışı gerçekleştirdi.













Şu anda Türkiye’de bulunan en hafif çekici olma özelliğini taşıyan Volvo FM 460 4x2, ağırlıklı kimyasal maddeler üzerine yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyetleri yürüten Hicri Ercili’nin, yükleme kapasitesini artırma beklentisine paralel olarak tasarlandı. Alüminyum treyler bağlantı braketi, alüminyum hava tankları, alüminyum jantlar, hafifletilmiş 5.teker, hafif tipte disk frenleri ve şasi çerçevesi ve hafifletilmiş arka aks gibi düzenlemeler sayesinde dayanıklılık ve güvenlikten ödün verilmeden maksimum konfor, minimum yakıt tüketimi değerleri sağlanmış oldu. Yapılan bu düzenlemeler sonrasında, boş ağırlığı 6 tona kadar indirilebilen çekicilerin yükleme kapasitesi artmış olduğundan sefer başına kazanç artırılarak, yıllık gelirde kayda değer bir avantaj sağlanabiliyor.







Ürünlerinde yüksek performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan Volvo Trucks, tüm modellerinde kullanıcısına maksimum konfor sunmasıyla da farklılaşıyor. Volvo FM serisi çekiciler; yataklı kabini, havalı kabin süspansiyonu, süspansiyonlu sürücü koltuğu, standart klima ünitesi, yardımcı kabin ısıtıcısı, konforlu yatağıyla tüm şoförlerin yorulmadan sürüşüne ve araç içinde dinlenmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.





Volvo FM 460 4x2 çekicide bulunan 13 litre 460 HP Euro-6 emisyon şartlarında motoru, I-Shift otomatikleştirilmiş şanzımanı, retarder yardımcı fren sistemi, ADR taşımacılığına uygun opsiyon paketi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC) ve acil frenleme sistemi ile birlikte önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip desteği gibi güvenlik donanımlarına ek olarak Hicri Ercili’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılan tüm değişiklikler güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini en üst düzeyde karşılar hale getirildi.







Hicri Ercili için özel olarak hafifletilen Volvo Trucks çekici teslimatı, Hicri Ercili Lojistik Müdürü Şenol Durna, Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Müdürü Bora Gür’ün katılımıyla gerçekleşti.

Hicri Ercili Lojistik Müdürü Şenol Durna, taşımacılıkta hafif kamyonların önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “50 yıla yakın süredir taşımacılık yapıyoruz. Verimlilik, sefer başına maliyetleri düşürmek bizim için çok önemli. Bu yüzden yükleme kapasitemizi artıracak hafif kamyonlar öncelikli tercihimiz. Kullandığımızı aracı hafifletirken güvenlik ve konfordan taviz vermeden beklentimizi karşılayan Volvo Trucks’ı tercih ettik. Hem Volvo Trucks’a hem de Temsa İş Makinaları’na bize maksimum kazanç sağlayacak çözümü sundukları için teşekkür ederiz.”







Temsa İş Makinaları’ndan Marmara Bölge Müdürü Bora Gür ise tercih edilmekten dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini dile getirerek, “Müşterilerimizle uzun soluklu iş birliğini önemsiyoruz. Volvo Trucks olarak, ‘İyiler Daima Kazandırır’ diyoruz ve müşterilerimize kalite ve performanstan taviz vermeden risksiz kazanmanın anahtarını sunuyoruz. Sürüş kabininden motor aksamına kadar, performans ve güvenliği etkilenmeyecek şekilde hafifletebileceğimiz bütün parçaları tek tek irdeleyerek ilerledik ve müşterimize istediğini vermeyi başardık. Bundan sonrasında da satış sonrası hizmetlerimizle de her zaman Hicri Ercili’nin yanında olacağız” dedi.











