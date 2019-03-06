Tırsan, Trans-log Fuarı'nda inovasyon şampiyonu konteyner şasi aracını sergiledi

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06 Mart 2019, 13:32

Tırsan, Ödüllü Konteyner Şasi Aracı ile Fuara Damgasını Vurdu!

Müşteri memnuniyetini ürün ve hizmetlerinin merkezine alarak 42 yıldır güvenilir liderliğini sürdüren Tırsan, Avrupa’nın kuzeyindeki müşterilerinin öncelikli tercihi olarak intermodal taşımacılıkta da inovasyon liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi aracı ile Avrupa’nın en hafif Swap Body aracını sergileyen Tırsan, geniş ürün yelpazesinde yer alan diğer yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini, Almanya’nın önde gelen intermodal taşımacılık ve lojistik fuarı Trans-Log Fuarı’nda görücüye çıkardı. Tırsan’ın üstün kaliteli ve son teknolojiyle donatılmış ürünleri fuarda büyük ilgi gördü.



Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, Almanya'nın Kalkar şehrinde 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Trans-Log fuarında, en yenilikçi teknolojilere sahip ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer, Avrupa’nın en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL ve Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı ile Trans-Log fuarına damgasını vurdu.



Tırsan, Ödüllü Konteyner Şasi Aracı ile Fuara Damgasını Vurdu



Fuarda açıklama yapan Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, “Trans-Log ticaret fuarı, çevre dostu intermodal taşımacılığa odaklanıyor. Almanya’da bulunan Ulm ve Goch üretim tesislerinde üretilen Kässbohrer araçları Trans-Log 2019'da yerini aldı. Kässbohrer olarak, Goch tesisimizden sadece 15 km uzaklıkta, sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL ve Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracımızı tanıtırken, bölgesel iş ortaklarımızla da bir araya gelme fırsatı bulduk” diye konuştu.





Tırsan, İntermodal Taşımacılık İçin En Geniş Ürün Gamını Sunuyor



İffet Türken, fuar süresince gazetecileri ağırlayarak şirket hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Multifonksiyonel konteyner şasi, sağlamlığıyla fark yaratan Ro-RO ve Ro-LA uyumlu intermodal tenteli perdeli treyler, Avrupa’nın en hafif perdeli Swap Body ve hazır giyim taşımacılığında tek olan kutu Swap Body aracı başta olmak üzere fuarda tüm intermodal ürün portföyü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Müşterilerinin intermodal taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Tırsan, kaliteli ürünleriyle sektörü destekleyerek, verimli performans için maksimum çalışma süresi sağlıyor. Türken, “Gelecek nesillere düşük emisyonlu çevreci araçlar üretmek için Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Aeroflex Projesi’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarında endüstriyi destekleyen ve tüm ihtiyaçlarına çözüm sunan intermodal ürün gamımızı sürekli olarak geliştirdik. Sektör için en kaliteli ve dijital olarak etkinleştirilmiş araçları üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Treyler İnovasyon Ödüllü Konteyner Şasi Aracına Büyük İlgi



Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde mühendisler için en iddialı kategori ‘Şasi’nin şampiyonu, sekizgen orta kiriş tasarımının sektördeki eşsiz örneği multifonksiyonel K.SHG AVMH aracı da fuarda büyük ilgi gördü.



K.SHG AVMH, 30 senedir çözülemeyen, aracın kalıcı hasarına yol açan, dizayna bağlı tüm burulma problemlerini ortadan kaldırıyor. Eşsiz sekizgen orta kiriş dizaynı sayesinde sorunsuz çalışan teleskopik fonksiyon, ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları 20, 40, 45’lik konteynerlerin en verimli ve kolay şekilde yüklenmesini sağlıyor.



Sekizgen orta kiriş dizaynı ile tüm şasi bağlantıları da güçlenen K.SHG AVMH optimum yük dağılımı ile multifonskiyonel konteyner taşıyıcılar arasında en dayanaklı araç konumundadır. K.SHG AVMH, arkada 1x20 ft, ortada 1x20 ft, 2x 20 ft, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft ISO, 1x40 ft HC, 1 x45 ft HC LT, 1 x 13,60 CB olmak üzere 8 farklı yükleme pozisyonunda taşımaya uygun. K.SHG AVMH, çok işlevli olması sayesinde, konteyner taşımacılığında daha fazla verimlilik ve karlılık sağlıyor.









Tırsan, Avrupa’nın En Hafif Swap Body’sini Sergiledi

Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştiren, sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL, fuarda yoğun ilgi gördü. Kara, deniz ve demiryolu taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer Perdeli Swap Body aracı, 34 euro palet kapasitesi, 7.2 ton forklift kapasitesi ve 3.900 kg’lık boş ağırlığı ile maksimum verimlilik sağlıyor. K.SWAU CL, daha fazla hız, verimlilik ve kapasite isteyen firmaların ilk tercihi olan intermodal taşımacılığa uygun güçlü şasisi ve maksimum yük kapasitesi sayesinde işletme maliyetlerini minimuma indiriyor.



Müşteri memnuniyetini ürün ve hizmetlerinin merkezine alarak 42 yıldır güvenilir liderliğini sürdüren Tırsan, Avrupa’nın kuzeyindeki müşterilerinin öncelikli tercihi olarak intermodal taşımacılıkta da inovasyon liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi aracı ile Avrupa’nın en hafif Swap Body aracını sergileyen Tırsan, geniş ürün yelpazesinde yer alan diğer yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini, Almanya’nın önde gelen intermodal taşımacılık ve lojistik fuarı Trans-Log Fuarı’nda görücüye çıkardı. Tırsan’ın üstün kaliteli ve son teknolojiyle donatılmış ürünleri fuarda büyük ilgi gördü.



Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, Almanya'nın Kalkar şehrinde 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Trans-Log fuarında, en yenilikçi teknolojilere sahip ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer, Avrupa’nın en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL ve Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı ile Trans-Log fuarına damgasını vurdu.







Tırsan, Ödüllü Konteyner Şasi Aracı ile Fuara Damgasını Vurdu



Fuarda açıklama yapan Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, “Trans-Log ticaret fuarı, çevre dostu intermodal taşımacılığa odaklanıyor. Almanya’da bulunan Ulm ve Goch üretim tesislerinde üretilen Kässbohrer araçları Trans-Log 2019'da yerini aldı. Kässbohrer olarak, Goch tesisimizden sadece 15 km uzaklıkta, sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL ve Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracımızı tanıtırken, bölgesel iş ortaklarımızla da bir araya gelme fırsatı bulduk” diye konuştu.



Tırsan, İntermodal Taşımacılık İçin En Geniş Ürün Gamını Sunuyor



İffet Türken, fuar süresince gazetecileri ağırlayarak şirket hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Multifonksiyonel konteyner şasi, sağlamlığıyla fark yaratan Ro-RO ve Ro-LA uyumlu intermodal tenteli perdeli treyler, Avrupa’nın en hafif perdeli Swap Body ve hazır giyim taşımacılığında tek olan kutu Swap Body aracı başta olmak üzere fuarda tüm intermodal ürün portföyü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Müşterilerinin intermodal taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Tırsan, kaliteli ürünleriyle sektörü destekleyerek, verimli performans için maksimum çalışma süresi sağlıyor. Türken, “Gelecek nesillere düşük emisyonlu çevreci araçlar üretmek için Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Aeroflex Projesi’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarında endüstriyi destekleyen ve tüm ihtiyaçlarına çözüm sunan intermodal ürün gamımızı sürekli olarak geliştirdik. Sektör için en kaliteli ve dijital olarak etkinleştirilmiş araçları üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Treyler İnovasyon Ödüllü Konteyner Şasi Aracına Büyük İlgi



Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde mühendisler için en iddialı kategori ‘Şasi’nin şampiyonu, sekizgen orta kiriş tasarımının sektördeki eşsiz örneği multifonksiyonel K.SHG AVMH aracı da fuarda büyük ilgi gördü.



K.SHG AVMH, 30 senedir çözülemeyen, aracın kalıcı hasarına yol açan, dizayna bağlı tüm burulma problemlerini ortadan kaldırıyor. Eşsiz sekizgen orta kiriş dizaynı sayesinde sorunsuz çalışan teleskopik fonksiyon, ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları 20, 40, 45’lik konteynerlerin en verimli ve kolay şekilde yüklenmesini sağlıyor.



Sekizgen orta kiriş dizaynı ile tüm şasi bağlantıları da güçlenen K.SHG AVMH optimum yük dağılımı ile multifonskiyonel konteyner taşıyıcılar arasında en dayanaklı araç konumundadır. K.SHG AVMH, arkada 1x20 ft, ortada 1x20 ft, 2x 20 ft, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft ISO, 1x40 ft HC, 1 x45 ft HC LT, 1 x 13,60 CB olmak üzere 8 farklı yükleme pozisyonunda taşımaya uygun. K.SHG AVMH, çok işlevli olması sayesinde, konteyner taşımacılığında daha fazla verimlilik ve karlılık sağlıyor.



Tırsan, Avrupa’nın En Hafif Swap Body’sini Sergiledi



Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştiren, sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL, fuarda yoğun ilgi gördü. Kara, deniz ve demiryolu taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer Perdeli Swap Body aracı, 34 euro palet kapasitesi, 7.2 ton forklift kapasitesi ve 3.900 kg’lık boş ağırlığı ile maksimum verimlilik sağlıyor. K.SWAU CL, daha fazla hız, verimlilik ve kapasite isteyen firmaların ilk tercihi olan intermodal taşımacılığa uygun güçlü şasisi ve maksimum yük kapasitesi sayesinde işletme maliyetlerini minimuma indiriyor.















